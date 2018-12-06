CHP'de Adı Ankara İçin Konuşulan Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Lideri Akşener'le Görüştü

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik temasların birkaç koldan sürdüğü ortaya çıktı. Önce Bülent Tezcan, ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında sürdürülen görüşmelere, geçen hafta farklı bir boyut eklendi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya temasları sırasında, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yüz yüze görüştü. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.

Cengiz Topel Yıldırım

İTTİFAK YAPILACAK İL SAYISI AZALDI

İki parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği alanı giderek daralıyor. CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Balıkesir konusunda adayını açıklayan İYİ Parti, kulislerde ittifak yapılacak büyükşehir olarak dile getirilen Mersin'de de benzerini yaptı. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının açıklanmasıyla iki parti arasında işbirliği yapılacak il sayısı azalmış oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

Kulislerde Ankara için farklı senaryolar gündeme getirilirken geçen hafta beklenmedik bir temasın gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında adı Ankara Büyükşehir adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'le bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım'ın Ankara'ya ilişkin düşüncelerini ilettiği, Akşener'in de kendi görüşlerini aktardığı dile getirildi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu

YILDIRIM İSMİNE İKİ PARTİDE OLUMLU BAKIYOR

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri, Ankara'da kimin aday gösterileceği ve hangi partiden aday gösterileceği konusunda düğümlenmiş durumda. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş'ın "rozetsiz aday" söylemini gündeme getirmesi ve sürdürmesi, parti içinden tepkiler oluşmasına yol açtı. Bu nedenle CHP, görüşmelerde Ankara için İYİ Parti'ye Cengiz Topel Yıldırım'ı önerdi. İYİ Parti yönetiminde de Yıldırım ismine olumsuz bir yaklaşım gelişmedi.