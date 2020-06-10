CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
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CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün'ün solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybettiği açıklandı.

10.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:32

Afyonkarahisar'ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Kovid-19 salgını sonrası yaşamını yitirdi.

Üstün'ün bir süredir Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve koronavirüse bağlı olarak solunum yetmezliği dolayısıyla dün yaşamını yitirdiği belirtildi. Üstün'ün cenazesinin bugün ilçe merkezinde defnedileceği duyuruldu.

AFYON İL BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Bayat İlçe Başkanımız Mehmet Ali Üstün'ü maalesef koronavirüsten dolayı kaybettik. Sevgili hocam ışıklar içinde uyu. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti

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