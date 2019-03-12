CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi'den İsmail Erdem'e Kültür Merkezi Cevabı

Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, Ataşehir'deki kültür ve sanat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in söylediği 'Ataşehir'de kültürel bir etkinlik yapılacak olsa sadece öğretmenevinin kültür merkezi var ve Ataşehir'de kültürel etkinlik yok' sözlerine cevap veren Battal İlgezdi; "Ataşehir Belediyesi 10 yıl önce kurulduğunda kültür alanında, sağlık alanında, sanat alanında hangi merkezleri devraldı gidip bir araştırın, göreceksiniz ki tek bir tane bile elle tutulur yer yok. Devraldığı şey borçtan başka bir şey değildi. Oysa bugün saymaya başlarsak; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Düştepe Oyun Müzesi, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, Ataşehir Meslek Edindirme Merkezi (ATAMEM), Yenisahra ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Yeni Hayat Gençlik Merkezi, Monheim Tasarım Okulu ile 6 mahallede Ataevine sahibiz" dedi.

Hayata geçirdikleri kültür ve sanat projeleriyle her yaştan Ataşehirlinin hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Battal İlgezdi, "Biz bu merkezleri yapmanın yanında sanatı mahallelere taşıdık. Bugüne kadar 30 binin üzerinde çocuğumuza resim, satranç, perküsyon, tiyatro, drama, bağlama, piyano, keman, gitar, ses eğitimi, dans-zumba, halk oyunları ve bale eğitimleri verildi" şeklinde açıklamada bulundu.

"Tiyatroyu Bilen Çocuklar Yetiştiriyoruz"

Ataşehir'deki çocukların tiyatro sevgilerinin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen İlgezdi; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin yarınları olduğunu bildiğimiz için en çok onlara yatırım yaptık. Ataşehir'e yapılan kültür sanat yatırımlarını en çok onlar biliyor. Örneğin Ataşehir'de ciddi manada çocuklara tiyatroyu sevdirdik. Her ay aralıksız düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerine mutlaka çocuk tiyatroları ekliyoruz. Gidip kendiniz görebilirsiniz, bir çocuk tiyatrosu sahneliyoruz, salonda 500 çocuk var, ama çıt çıkmıyor, tıpkı yetişkinler gibi hem izliyor hem eğleniyorlar. Ama her biri daha küçücükken tiyatro izleyerek büyüyor, bu kültürü alıyor" dedi.

Ataşehir Belediyesi hizmetlerinin eğitim politikasında fırsat eşitliği oluşturmada önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken İlgezdi şunları söyledi: "Hemen hemen her mahallede her yaş grubundan halkımız sanat eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Mesleki olarak sanat eğitimlerine devam etmek isteyen birçok çocuk ve genç, güzel sanatlara ve konservatuvara girme şansı yakaladı. Bir önemli tarafı da şu; birçok öğrenci sanat dallarında bireysel olarak başarılı olsa da bunu icra edecek alanlar bulamıyordu. Belediyemiz bünyesinde orkestralar ve topluluklar birimi kurularak hem bu öğrenci kaynağı değerlendirilmiş, hem de ciddi bir icra alanı açılmış oldu. Bugün Ataşehir Belediyesi bünyesinde Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası, Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Anadolu Halk Müziği Korosu, MSKM Halk Müziği Korosu, Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Tiyatro Topluluğu gibi yavaş yavaş marka olmaya aday topluluklar oluşturuldu. Bu topluluklar yurt içi ve yurt dışında ilçemizi temsil eder hale geldiler."

"Yurt dışında da İlgi Gören Projelerimiz Var"

İlgezdi, "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesinin yurt içi kadar yurt dışında da ilgi gördüğünü ifade ederek, "Yurt dışından sanat kurumları projemizi incelemek için sık sık belediyemizi ziyaret ediyorlar. Almanya'dan projemizi incelemek için geldiklerinde hem öğrenci sayımız hem de topluluklarımızın icra kalitesine hayran kaldılar. Gençlik orkestramız, klasik müziğin vatanı olan Almanya'da Alman bestecilerin eserlerini o kadar iyi icra etti ki salondaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandılar, beğenildiler. Bundan sonra etkinlik programları düzenlerken, kendi topluluklarımızın düzenli olarak seyirciyle buluşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA