Chiliz (CHZ) Coin yorum: (17 Mart) CHZ Coin Neden Düşüyor? Ne Zaman Yükselir?

CHZ coin,espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikriilk olarak 2016'da tasarlandı. CHZ anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Chiliz (CHZ) geçtiğimiz günlerde yakaladığı 0,97 dolara ulaşan ATH seviyesinde bu yana %50'ye yakın bir düzeltmeyle sona yaklaşıyor. 0,50 dolar seviyesinde işlem gören varlık için yeni bir yükseliş hareketi an meselesi olarak taleplerle desteklenecektir. Chiliz Coin yorum

Chiliz bugünkü fiyatı ₺3,81 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺13.321.482.881 TRY. Chiliz son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #37, piyasa değeri ₺21.132.187.050 TRY. Dolaşımdaki arz 5.547.664.720 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

CHZ Coin düşüşün sebebini anlamak için öncelikle yükselişin arkasındaki sebeplere bakılması gerektiği görülüyor. Alexandre Dreyfus ve Altuğ Öztürk'ün ön planda olduğu Socios ve Chiliz ekosistemi, son dönemde hem ses getiren ortaklıklar hem de NFT sektörüne giriş ile ciddi bir patlama yaşadı.

Chiliz ile ortaklık imzalayan dünyaca ünlü takımlara birde e-spor kulüplerinin özellikle koronavirüs salgınının bitmesi ile beraber dallanıp budaklacağı beklentisi, fiyatı olumlu yönde etkiledi. CHZ fiyatının bu hareketinin arkasındaki en büyük neden ise NFT'ler oldu. Flow projesinin ABD'de NBA ile gerçekleştirdiğini şimdilikChiliz direkt olarak futbol kulüplerine özel kartlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

CHZ/ USD'nin mükemmel performansı birçok kişiyi şok etti, çünkü insanların fungible olmayan tokenlere (NFT) olan ilgisi, patlamasını büyük ölçüde açıklamaya hizmet etti. NFT pazarının popülaritesi de CHZ tokenlerinin yükselmesine katkıda bulundu.

NFT pazarının toplam işlem hacmi, geçen yıla göre% 7450 tam artışla 342 milyon dolara ulaştı. NFT ticaret platformu OpenSea'nın Şubat ayında toplam işlem hacmi 93,9 milyon dolara ulaştı ve bu, Ocak ayındaki toplam işlem hacminin 11,68 katı kadar rekor bir yüksekliğe ulaştı. Dahası, OpenSea kullanıcılarının toplam sayısı 60.000 işaretini aştı.

Blockchain fintech şirketi Chiliz, 50 milyon dolarlık bir yatırım genişletme planı yayınladı.

CEO Alexandre Dreyfus , 2021 için daha geniş küresel genişleme planlarının bir parçası olarak NBA, NFL, MLB, NHL ve MLS'nin önde gelen franchise'larını hedeflemek için 2 Mart'ta ABD genişlemesine 50 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladığında CHZ fiyatı artan bir artış elde etti ve şirketin "milyarlarca dolarlık bir dijital spor ekosistemi" yaratma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak. Chiliz şu anda diğer sporlar üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için prestijli araba yarışı şampiyonası takımlarıyla görüşmeler yapıyor.

Chiliz tarafından oluşturulan dijital varlık "fan jetonu", birçok ana kripto para birimi borsasında piyasaya sürüldü.

3 Mart'ta , platformda spot işlemler gerçekleştirmek için Chiliz coin dünyanın önde gelen kripto para birimi spot ve türev borsası OKEx listesine eklendi . CHZ, OKEx , Binance ve Huobi Global gibi kripto borsalarında işlem görebilir .

Premier futbol takımı Paris Saint-Germain'in (PSG) Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ilerlemesi, futbol tabanlı dijital taraftar tokenlerine olan talebi artırıyor

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finallerine doğru ilerlemesi , dünyanın önde gelen birçok spor kuruluşunun büyük kripto para borsalarında işlem hacminde bir artışa neden oldu ve 550 milyon dolarlık bir işlem hacmi ile sonuçlandı.

NFT'nin Google küresel arama hacmi Defi'yi ( merkezi olmayan finans ) aştı .

Google'ın küresel arama hacmine göre, NFT'nin (mavi) küresel arama hacmi bu yıl önemli bir sıçrama yaptı ve aşağıda kırmızıyla gösterilen merkezi olmayan finansın ( Defi ) arama hacmini çok aştı .

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranlarının en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerini sağlamak için tasarlanmış bir jetondur .

Socios.com platformu ayrıca, taraftarların destekledikleri takımlar için jetonize edilmiş oylama hakları satın almalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Futbol kulübü Juventus, Socios.com web sitesi aracılığıyla bir takım jetonu başlatan ilk kişi oldu. O zamandan beri, yüzden fazla farklı ekip platforma katıldı. Chilliz, futbol, ??basketbol ve e-spor takımları da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarından rakiplerin ilgisini çekti.

Chiliz'in Kurucuları Kimlerdir?

Alexandre Dreyfus , hem Chiliz hem de Socios.com'un kurucusu ve CEO'sudur. Profesyonel portföyünde çok sayıda CEO pozisyonu bulunmaktadır. Dreyfus ayrıca, Avrupa çapında kullanılan bir şehir tur rehberi platformu olan Webcity'yi kurdu. İlk Fransız çevrimiçi poker platformu olan Winamax'ın yaratılmasında kurucu bir rol oynadı. Alexandre Dreyfus, 1995 yılında Liseli Jean Perrin'den mezun oldu.

Emma Diskin , Chiliz'de baş işletme görevlisidir. 2018'den beri şirkette ve iletişim direktörü pozisyonuyla başlayarak bir üst sıraya yükseldi. Profesyonel kariyeri, 1999 yılında Freud Communications'da hesap yöneticisi olarak başladı. O zamandan beri, Chiliz ve Socios.com'a katılmadan önce Daily Mail ve ITV gibi markaların çalışanıdır.

Max Rabinovitch , Chilliz ve Socios.com'un baş strateji sorumlusu. 2008 yılında Colorado Boulder Üniversitesi'nden güzel sanatlar ve psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Rabinovitch'in mesleki deneyimi 2010 yılında Intersog'un baş metin yazarı olarak başladı. Bir yıl sonra ComboApp Inc.'in yaratıcı direktörü oldu. 2014'ten beri Rabinovitch ayrılmaz bir parçası oldu Chiliz ekibinin bir parçası.

Chiliz'i Benzersiz Yapan Nedir?

Chiliz ve Socios.com, blockchain teknolojisi ile spor dünyası arasında bir köprü kuran ilk platformlar olduğunu iddia ediyor. Chiliz, blockchain tabanlı belirteçler yayınlayarak, hayranların dünyanın her yerinden katılırken yatırımlarını güvende tutmalarını ve korumalarını sağlar.

Chiliz ve Socios.com, sporseverlerin tuttukları takımların yönetimine katılmalarına izin veriyor. Kullanıcılar, taraftar jetonları satın alarak oy haklarını güvence altına alır ve Socios.com'da ekipler tarafından açıklanan oylara katılır. Bu, Chiliz blok zinciri tarafından sunulan ademi merkeziyet özelliklerini daha da artırır.

CHİLİZ (CHZ) COİN GRAFİK

Chiliz (CHZ) Coin yorum: CHZTRY Grafiği