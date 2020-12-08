Cheesecake tarifi: 8 Aralık Masterchef yemekleri! Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Frambuazlı cheesecake malzemeleri, püf noktası

Masterchef eleme heyecanı sürmeye devam ediyor. 8 Aralık 2020 tarihinde Masterchef'te tatlılar yapılıyor! Peyniri en güzel şekilde pişen, hamuru iyi pişmiş cheesecake tarifi! Cheesecake tarifi limonlu, cheesecake tarifi frambuazlı nasıl yapılır? Cheesecake neyli yapılır?

Masterchef yemeklerinde bu akşam tatlılar var. En başarılı tariflerin denendiği, şeflerin onayladığı cheesecake tariflerini sizler için derledik. Cheesecake nasıl yapılır sorusunun yanıtı öğle saatlerinde çayın yanında tatlı yemek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır? İşte cheesecake tarifi ve yapılışı.

LİMONLU CHEESECAKE MALZEMELERİ

Tabanı İçin Malzemeler:



300 gram tam buğdaylı bisküvi

110 gram tereyağı(eritilmiş)

40 gram toz şeker

İç Harcı İçin Malzemeler:

25 gram un

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)

700 gram labne peyniri

200 gram krema

1 yemek kaşığı limonun suyu

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

200 gram toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

Limon Sosu İçin Malzemeler:

1 su bardağı limonata

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme)nişasta

LİMONLU CHEESECAKE NAIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Yaklaşık 24 cm'lik kelepçeli kek kalıbınızı yağlayıp, alt kısmına yağlı kağıt yerleştirin.

Fırın tepsisine su koyacağımız için kalıbın su geçirmemesi için kalıbın dışını alüminyum folyo ile sarın.

Rondoda yulaf bisküvilerini toz haline gelene kadar çekin.

Yulaf bisküvilerini bir kaba aktarın ve üzerine erimiş tereyağı ile toz şekeri ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışan bisküvili karışımı kalıba alın ve kenarlarına da gelecek şekilde kaşık yardımıyla düzleyin.

Önceden ısıttığınız fırında 8 dakika pişirip dışarı alın ve fırın ısısını 150 dereceye düşürün.

Bir kasede, labne, un ve toz şekeri düşük devir mikserde veya çırpma teli ile çırpın. Çok fazla hava almamasına dikkat edin.

Ayrı bir kasede limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırın ve labneli karışımın içerisine ilave edin ve spatula ile karışıma yedirin.

Yumurtaları teker teker karışıma ekleyin.

Yumurtalar karışıma iyice karıştıktan sonra, kelepçeli kalıba bu harcı dökün.

Kelepçeli kalıbın içine oturabileceği bir kalıp ayarlayın ve içerisine 3 parmak olacak şekilde su koyun ve bu şekilde fırına verin.

70 dakika fırında pişirin.

70 dakika sonunda fırının kapağını açmadan 15 dakika boyunca bu şekilde bekletin.

15 dakika sonunda fırının kapağını yarı şekilde açın ve bu şekilde 20 dakika daha bekletin.

Cheesecake'i oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz.

Limon sosu için nişasta, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri ocakta orta ateşte karıştırarak pişirin.

Koyulaştığında ocaktan alın ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın ve soğutun.

Soğuyan cheesecake'in üzerine ilave edin ve bu şekilde de soğumasını bekleyin.

CHEESECAKE PÜF NOKTASI

Cheesecake'in çatlamaması için, fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kase ile su koyun.

SADE CHEESECAKE TARİFİ

Alt taban:



1 paket burçak bisküvisi

50 gr margarin

Kreması için:

300 gr labne

1 buçuk su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 vanilya tozu

3 silme yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı mısır nişasta

CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Rondoyla veya ellerimizle bisküvilerimizi toz haline getiriyoruz. Bir yandan margarin eritiyoruz. Bisküvi ve margarin hazır olduğunda kelepçe kalıbımızın içine ilave edip düz bir hale getiriyoruz. Alt tabanı hazır olduğunda buzdolabına koyuyoruz.

Kremamız için kap alıyoruz. Labne süzme ve yoğurdu mikserle karıştırıyoruz. Sonra tek tek 3 yumurtayı ekliyoruz. Geri kalan malzemeyi de ekleyip kelepçe kalıbımıza ilave edip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika kadar pişiriyoruz.

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı şeker

500 gram krem peynir(oda sıcaklığında)

2 su bardağı krema (400ml., oda sıcaklığında)

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı un

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Toz şeker ve krem peyniri büyük bir karıştırma kasesinin içerisine alın. Mikser yardımıyla şeker güzelce eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın.

Ardından ilk yumurtayı ilave edin ve güzelce çırpmaya devam edin. Her yumurta için bu işlemi uygulayın. Bir yumurta ekleyin, güzelce çırpın. Ardından diğerlerini de tek tek ilave edip karışıma yedirin.

Yumurtalarınızı da karışıma yedirdikten sonra kremayı ekleyerek güzelce karıştırın. Dilerseniz bu aşamada vanilya da ilave edebilirsiniz.

Son olarak unu da ekleyerek güzelce çırpın. Orta boy bir kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Pişirme kağıdı kalıba kenarlardan hafif taşacak şekilde yerleştirin ve hazırladığınız karışımı içerisine aktarın.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika ya da 1 saat kadar pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Pişince fırının kapağı yarı açık şekilde yaklaşık yarım saat dinlendirin.

Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün dinlendirin. Yağlı kağıdını da çıkarıp dilimleyerek servis edin. Üzerine çikolata sosu ya da meyve sosu da gezdirebilirsiniz.