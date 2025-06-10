Yapay zeka teknolojisinin en popüler uygulamalarından biri olan ChatGPT, 10 Haziran 2025 sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde ciddi bir kesinti ile gündeme geldi. Peki, ChatGPT çöktü mü,problem mi var? ChatGPT ne zaman düzelecek 10 Haziran 2025?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

. Popüler yapay zeka aracına giriş yapmaya çalışan binlerce kişi, "Mesajınız iletilemedi", "Mesaj akışında hata" veya "Bir şey ters gitti, lütfen sohbeti yeniden yüklemeyi deneyin" gibi hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Zaman zaman yoğunluk ya da teknik güncellemeler nedeniyle bu tür sorunlar ortaya çıkabilse de, bu seferki kesinti özellikle dikkat çekti. Şu an itibarıyla aksaklığın hafiflemeye başladığı ve ChatGPT'ye erişimin kısa süre içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye erişimde sorun yaşıyor. İlk etapta işlem hızlarında ciddi yavaşlama görülürken, kısa süre sonra sistem tamamen yanıt vermemeye başladı. Erişim problemi, hem ücretsiz kullanıcıları hem de ChatGPT Pro abonelerini etkiliyor.

10 Haziran Salı günü saat 16.00 itibariyle erişim sorunu devam ediyorCAncak OpenAI tarafından bir açıklama yapılmadı.

İşte hata raporu:

"TOO MANY CONCURRENT REQUESTS' NE DEMEK?

Yapay zekâ destekli sohbet platformu ChatGPT'yi kullananların sıkça karşılaştığı "Too many concurrent requests" hatası, son dönemde teknoloji gündeminde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Özellikle yoğun saatlerde sohbet deneyimini kesintiye uğratan bu uyarı, kullanıcılar tarafından "'Too many concurrent requests' ne demek?" sorusuyla araştırılmaya başlandı.

Bu hata, kelime anlamıyla "çok fazla eşzamanlı istek" anlamına geliyor. Teknik olarak bakıldığında ise, aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan işlem taleplerinin sistemin sınırlarını zorlaması nedeniyle geçici olarak yanıt verilememesi durumunu ifade ediyor. Kısacası, ChatGPT aynı anda çok fazla kullanıcıya hizmet vermeye çalışırken bu uyarıyı verebiliyor.

CHATGPT MESAJ AKIŞINDA ÇIKAN HATA NE ANLAMA GELİYOR?

Yapay zekâ tabanlı sohbet platformu ChatGPT'de zaman zaman karşılaşılan "mesaj akışında çıkan hata" uyarısı, kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sohbetin bir anda kesilmesiyle ekranda beliren bu hata mesajı, hem teknik bir problem olabileceği hem de kullanıcı kaynaklı bir aksaklık yaşanabileceği yönünde çeşitli yorumlara neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre, "mesaj akışında çıkan hata" ifadesi çoğunlukla sistemin yanıtı tamamlayamaması durumunda ortaya çıkıyor. Özellikle yoğun kullanıcı trafiğinin yaşandığı anlarda OpenAI sunucularında kısa süreli gecikmeler meydana gelebiliyor. Bu da sohbetin sistem tarafından zamanında işlenememesine ve hata mesajının kullanıcıya iletilmesine yol açıyor.

'TOO MANY CONCURRENT REQUESTS' HATASI NE ZAMAN ÇIKAR?

"Too many concurrent requests" hatası genellikle sistemde aşırı trafik oluştuğunda veya arka arkaya çok hızlı şekilde sorgu gönderildiğinde ortaya çıkar. Kullanıcılar birden fazla isteği kısa sürede gerçekleştirmeye çalıştığında veya global çapta yoğun kullanım yaşandığında bu mesajla karşılaşılabilir. ChatGPT, aşırı yüklenmeyi engellemek amacıyla bu tür durumlarda geçici sınırlamalara gider.

'TOO MANY CONCURRENT REQUESTS' YAZISI ÇIKINCA NE YAPILMALI?

Bu hatayla karşılaşan kullanıcıların öncelikle birkaç dakika bekleyip daha sonra tekrar denemesi önerilir. Sayfayı yenilemek, tarayıcı geçmişini temizlemek ya da oturumu kapatıp yeniden giriş yapmak geçici çözümler arasında yer alır. Ayrıca çok sık ve art arda sorgu göndermemek de bu tür hataların önüne geçebilir.

OpenAI, bu tip hataların azaltılması için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ancak küresel ölçekteki yoğun ilgi nedeniyle benzer uyarıların zaman zaman görülmesi olağan karşılanıyor.