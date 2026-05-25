Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Benfica’nın, Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün için teklifini yükseltmeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa sıcak bakmadığı belirtildi.

Portekiz devi Benfica’nın, Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin ise genç futbolcu için astronomik teklif beklediği belirtildi.

BENFICA YENİDEN DEVREDE

Daha önce de Galatasaray’ın kapısını çalan Benfica’nın Yunus Akgün transferi için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi. Portekiz ekibinin teklifini yükseltmeye hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Galatasaray Yönetimi’nin, Yunus Akgün’ü takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi. Sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

2011’DEN BERİ GALATASARAY’DA

25 yaşındaki milli futbolcu, 2011 yılından bu yana Galatasaray altyapısı ve A takımında forma giyiyor. Yunus Akgün’ün kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Yunus Akgün, Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Milli futbolcu bu sezon çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 11 asist yaptı.

AVRUPA’DAN YAKIN TAKİP

Performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün’ün Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Benfica’nın transfer için önümüzdeki günlerde yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
