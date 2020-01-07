Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu?

07.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:46

Fransa'nın başkenti Paris'te, beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birçok yetkili, dergi binasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle