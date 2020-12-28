ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğuEmir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler BunlarEmir Can İğrek kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olan Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 Tekirdağ Çerkezköy doğumlu Türk müzisyen ve söz yazarıdır.

Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. En yüksek çıkışını 2019'da Nalan adlı şarkısıyla yakaladı. Nalan isimli parçası Youtube'da 73 milyon izlenme aldı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü. Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi ünlü sanatçılara beste verdi. Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir.Son olarak 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısıyla trendlere girdi ve şarkısı binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!