ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

28.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:55
ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğuEmir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler BunlarEmir Can İğrek kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olan Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 Tekirdağ Çerkezköy doğumlu Türk müzisyen ve söz yazarıdır.

Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. En yüksek çıkışını 2019'da Nalan adlı şarkısıyla yakaladı. Nalan isimli parçası Youtube'da 73 milyon izlenme aldı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü. Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi ünlü sanatçılara beste verdi. Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir.Son olarak 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısıyla trendlere girdi ve şarkısı binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Ryan Babel Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:31:41. #1.14#
title