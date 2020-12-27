ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Hangi gün? Ne zaman yayınlanacak?

Bu akşam Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 ekranda olmayacak. Bu nedenle programı sıkı şekilde takip edenler Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman? diye soruyor. İşte detaylar...

Bu akşam Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 ekranda olmayacak. Bu nedenle programı sıkı şekilde takip edenler Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman?diye soruyor. İşte detaylar...

ÇGHB 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam YILBAŞI ÖZEL nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Çok Güzel Hareketler 2 (36. Bölüm)/ YILBAŞI ÖZEL bölümü ile ekrana gelecek.

İbrahim Büyükak'ın sunumuyla başlayan gecenin ilk skeci, Oğuzhan Koç'un konuk olarak yer aldığı Erkek Yurdu. Yurttaki öğrencilerden Ahmet'in kuzeni olan Oğuzhan, yılbaşı akşamı programının iptal olmasıyla yurda sürpriz ziyaret yapar ve eğlence başlar. Semtsel Dönüşüm'de kız arkadaşı ile ayrılığı atlatamayan genç, yılbaşı akşamını arkadaşlarıyla dışarda kutlamak ister ve Eypio ile unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşanır. Yılbaşı Çevirmesi'n de yılbaşı akşamı çalışmak zorunda olan herkese ithafen sahnelenen skeç şöyledir: Yılbaşı akşamı çalışan polisler, yolda çevirme görevindedir. Polislerin çevirdiği her araçtan bir ünlü çıkar. Burulay çevirmeye takılan ilk isimdir. Burulay'ın müthiş performansı ve dans gösterisinin ardından polis memurları Afili Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul'u çevirir. Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray da çevirmeye takılan diğer bir ünlüdür ve söylediği şarkıyla polislere eğlenceli dakikalar yaşattı.