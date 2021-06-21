Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri
Edebiyat yaşamının başlangıcını edebiyat dergilerinde yayımladığı şiir ve eleştiriler oluşturdu. Daha sonda Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından Deli ve Leman dergisinde yazdı. İşte Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri
Türk edebiyatına birçok eser bırakan Cezmi Ersöz şiirleri, edebi kişiliği ve kitapları hakkında merak edilenler...
CEZMİ ERSÖZ ŞİİRLERİ
Cezmi Ersöz'ün beğenilen şiirleri
AŞK OLSA GEREK
Öyle tutkuluydun ki hayata başlarken...
Şimdiyse küçücük bir çiçek teselli ediyor seni...
Aradaki o büyük boşluğun adı,
aşk olsa gerek...
AŞKTAN NEFES ALAMADIĞIM O YERDE
Çocukluğumun bahçesiydin sen
bütün bilinen mutluluklardan uzakta,
o sarışın akşam üstlerinde,
ıstırabın eşiğinde...
Nefesim sıkıştığında seni sevmekten
ömrünü okurdum o acı neşede,
boşalırdı ağzımdan o kanlı nefes
sonra çok özlendiği için acımasızca talan edilen
her baharda dönerdim oaraya...
O sarışın akşam üstleri
hiç gitmediğim uzaklardan döndüğüm yer olurdu...
Bilinen bütün mutluluklardan uzakta
kalırdım orada,
kalırdım çocukluğumun bahçesinde,
aşktan nefes alamadığım o yerde...
BİR DAHA UYANMAZDIN
Martıların sana doğruyu
söyleyecekti
arzu tramvaylarına binmeseydin Acıların seni yeni bir şehre götürecekti
Yürüyüşüne vurulmasaydın...
Tuhaf, ele geçmez, tehlikeli bir hayvandın
Şehrin yaban adamları sana öyle bakmasaydı
uyur, bir daha uyanmazdın...
BOŞLUĞUNU SOLUDUĞUN HAYAT
Öğrendiğin her şey,
susup arkanı döndüğün,
yenildiğini unutup,
güzelliğini sonuna dek yaktığın herşey
seni senden kurtarmıyorsa
ne anlamı var hayatının sana sevgili...
Masumiyetin kimi zulümden kurtardı, söylesene
Hem bu arzuda onun adı bile geçmez...
İstikbalin sıradan bir ayrıntı
bu telaşta
Ne yapsan göğsünde hayatına yabancı bir zaman
birikiyor...
Borçlu değildin ömrüne üstelik...
Ama ne yapsan boşluğa açılan
bir kapı oluyor hayat,
ne yapsan büyüyor o boşluk...
Ne yapsan suçlu değilsin,
sadece yerçekiminden muafsın...
O derin ıstırabınsa
seni hayata alışmaktan koruyor sadece...
Oysa bu bile umurunda değil...
Geleceğin ellerinde sıcaklığı üşüyen
bir mum sadece... Gördüm...
Geleceğin ellerine yapışan o soğukluk...
Durmadan ömrüne yapışan bu gerçeği soluyorsun sen...
Durmadan o aşkı soluyorsun...
Durmadan ciğerlerini yakan o büyük soğumayı...
KENDİNİ SAKLAMA ÇİÇEKLERİ
Biz aşk bahçemizi küçük tuttuk
seninle
içinde güvensizlik ağaçları,
küstüm otları
kendini saklama çiçekleri
Özlem kirlibir kan gibi yüreklerimizi boğmasın
yalnızlık karanllık bir orman gibi
çökmesin içimize diye
biz aşk bahçemizi küçük tuttuk seninle
Önümüzde dokunuşlardan uzak,
İnsafsız ve çok uzun bir kış var diye
koca bir yaz kendini saklama çiçeklerini
suladık durduk yalnızca
Biz aşk bahçemizi küçük
çok küçük tuttuk seninle...
SENİN OLMADIĞIN YERDE
Adına aşk koyduğun o büyük boşluğa
ben koca bir hayat sığdırdım...
Beni sevmemene isyan edip kaçmak,
sende aradıklarımı hayatla doldurmaya çalışmak,
ruhumun en büyük yanılgısıydı...
Hayat bana en acımasız yüzünü
sevgini inkar ettiğim zamanlarda gösterdi...
Ve şimdi asıl olmam gereken yerde,
hayata başladığım yerde,
kalbindeyim...
Vazgeçilmez oluşunun sırrı bu işte:
Senin olmadığın yerde ne olduğunu biliyorum...
KURTLARLA ve ANNENLE DANS ET
İnsanın annesini sevmesi
kendisini sevmesi değil midir
aslında
Kendi hayalgücünü ve o korkunç
düşlerini
Saatinin içini aç, annen
sana bakacak
Öp anneni, tanrıyı anımsa
Beslenme çantana koymayı unutma
karakutunu
Kurtlarla ve annenle her sabah
dans et
Kurtlarla ve annenle her akşam
dans et...
Sen oradasın
Yazılmamış bir şiir gibi...
Saf ve masum
Bütün öfkem bu sana
Başeğmem ve sonsuzca
arzulamam.
Cezmi Ersöz Şiirleri
- Acıyla Erir Yüzüne Aşık Çocuk Şiiri
- Annelik Oyunu Bitti Şiiri
- Arkadaşlık Hataları Şiiri
- Artık Sokağa Çıkabilirsin Şiiri
- Aşk Kararmak Üzeredir Odanda Şiiri
- Aşk Olsa Gerek Şiiri
- Aşk Ve Yurtsuzluk Şiiri
- Aşktan Nefes Alamadığım O Yerde Şiiri
- Ayna.. Şiiri
- Ayrı Odalar Şiiri
- Ben Yazarken Kendi Yüzüme Tükürüyorum Şiiri
- Beni Hep Bir Başkası Savunuyor Şiiri
- Biliyorum Bu Yara Hiç Kapanmayacak Şiiri
- Bir Daha Uyanmazdın Şiiri
- Bir Hayalet Şiiri
- Bir Pusu Düzenliyor Herşeyi Şiiri
- Biraz Eğil Şiiri
- Boşluğunu Soluduğun Hayat Şiiri
- Bu Kadar Sevmedim Ki Şiiri
- Bu Şehir Yıkılmayacak Şiiri
- Cana Yakın Hayalet Ol Şiiri
- Çatlamaya Koşan At Şiiri
- Cehennem Meleği Şiiri
- Daha Fazla Yabancı Ölmek İstemiyorum Sana Şiiri
- Ellerin Vitrinin Dışında Nasıl Da Sıcak Şiiri
- Engellenmiş Kaçak Şiiri
- Eski Bir Kadınsın Sen Şiiri
- Gel... Şiiri
- Gözlerimden Çok Yaramı Sevdim Şiiri
- Günahkar Mevsim Şiiri
- Hadi Bulun En Zayıf Yerimi Şiiri
- Hayallerini Yak Evi Isıt Şiiri
- Hayallerini Yak Evi Isıt Hayalet Şiiri
- Hayallerini Yak Evi Isıt Seninle Ölmeye Bile Hazırdım Şiiri
- Hayat Bir Emrin Var Mı Kendimle Yolculuk Şiiri
- Hayat Bir Emrin Var Mı Titrek Bir Mum Işığında Şiiri
- Istırabım Sende Şiiri
- İyi Kalpli Günahkarlar Şiiri
- Kafka Market Şiiri
- Kalp Ağrısı Şiiri
- Karanlık Kokulu Otlar Şiiri
- Kendini Saklama Çiçekleri Şiiri
- Kim Olduğunu Bilmediğim Birine Şiiri
- Kimsem Kalmamıştı Artık Uzağımda Şiiri
- Melek Çıkmazı Şiiri
- O Kanatan Rüya Şiiri
- Ömrümü Kayda Geçirdi Bir Sokak Şiiri
- Otobüsümüz Yolun Kenarında Öylece Duruyordu Şiiri
- Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine Şiiri
- Sen Aslında Çok Eski Bir Şeye Aşıksın Şiiri
- Sen Oradasın Şiiri
- Senin Olmadığın Yerde Şiiri
- Sesine Döndün Hep Şiiri
- Soru İşareti Şiiri
- Vazgeçilmezimdin Şiiri
- Yetim Sevinçli Aşkımız Şiiri
- Yok Karşılığı Yüzünün Şiiri
- Yolunu Şaşırmış Kelebek Şiiri
- Yüzümün Aynadaki Boşluğu Şiiri
- Yüzün.. Şiiri
- Yüzünü Aradın Sen Hep Şiiri
- Zehirli Çiçek Şiiri