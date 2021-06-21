Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri

Edebiyat yaşamının başlangıcını edebiyat dergilerinde yayımladığı şiir ve eleştiriler oluşturdu. Daha sonda Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından Deli ve Leman dergisinde yazdı. İşte Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri

Türk edebiyatına birçok eser bırakan Cezmi Ersöz şiirleri, edebi kişiliği ve kitapları hakkında merak edilenler...

CEZMİ ERSÖZ ŞİİRLERİ

Cezmi Ersöz'ün beğenilen şiirleri

AŞK OLSA GEREK

Öyle tutkuluydun ki hayata başlarken...

Şimdiyse küçücük bir çiçek teselli ediyor seni...

Aradaki o büyük boşluğun adı,

aşk olsa gerek...

AŞKTAN NEFES ALAMADIĞIM O YERDE

Çocukluğumun bahçesiydin sen

bütün bilinen mutluluklardan uzakta,

o sarışın akşam üstlerinde,

ıstırabın eşiğinde...

Nefesim sıkıştığında seni sevmekten

ömrünü okurdum o acı neşede,

boşalırdı ağzımdan o kanlı nefes

sonra çok özlendiği için acımasızca talan edilen

her baharda dönerdim oaraya...

O sarışın akşam üstleri

hiç gitmediğim uzaklardan döndüğüm yer olurdu...

Bilinen bütün mutluluklardan uzakta

kalırdım orada,

kalırdım çocukluğumun bahçesinde,

aşktan nefes alamadığım o yerde...

BİR DAHA UYANMAZDIN

Martıların sana doğruyu

söyleyecekti

arzu tramvaylarına binmeseydin Acıların seni yeni bir şehre götürecekti

Yürüyüşüne vurulmasaydın...

Tuhaf, ele geçmez, tehlikeli bir hayvandın

Şehrin yaban adamları sana öyle bakmasaydı

uyur, bir daha uyanmazdın...

BOŞLUĞUNU SOLUDUĞUN HAYAT

Öğrendiğin her şey,

susup arkanı döndüğün,

yenildiğini unutup,

güzelliğini sonuna dek yaktığın herşey

seni senden kurtarmıyorsa

ne anlamı var hayatının sana sevgili...

Masumiyetin kimi zulümden kurtardı, söylesene

Hem bu arzuda onun adı bile geçmez...

İstikbalin sıradan bir ayrıntı

bu telaşta

Ne yapsan göğsünde hayatına yabancı bir zaman

birikiyor...

Borçlu değildin ömrüne üstelik...

Ama ne yapsan boşluğa açılan

bir kapı oluyor hayat,

ne yapsan büyüyor o boşluk...

Ne yapsan suçlu değilsin,

sadece yerçekiminden muafsın...

O derin ıstırabınsa

seni hayata alışmaktan koruyor sadece...

Oysa bu bile umurunda değil...

Geleceğin ellerinde sıcaklığı üşüyen

bir mum sadece... Gördüm...

Geleceğin ellerine yapışan o soğukluk...

Durmadan ömrüne yapışan bu gerçeği soluyorsun sen...

Durmadan o aşkı soluyorsun...

Durmadan ciğerlerini yakan o büyük soğumayı...

KENDİNİ SAKLAMA ÇİÇEKLERİ

Biz aşk bahçemizi küçük tuttuk

seninle

içinde güvensizlik ağaçları,

küstüm otları

kendini saklama çiçekleri

Özlem kirlibir kan gibi yüreklerimizi boğmasın

yalnızlık karanllık bir orman gibi

çökmesin içimize diye

biz aşk bahçemizi küçük tuttuk seninle

Önümüzde dokunuşlardan uzak,

İnsafsız ve çok uzun bir kış var diye

koca bir yaz kendini saklama çiçeklerini

suladık durduk yalnızca

Biz aşk bahçemizi küçük

çok küçük tuttuk seninle...

SENİN OLMADIĞIN YERDE

Adına aşk koyduğun o büyük boşluğa

ben koca bir hayat sığdırdım...

Beni sevmemene isyan edip kaçmak,

sende aradıklarımı hayatla doldurmaya çalışmak,

ruhumun en büyük yanılgısıydı...

Hayat bana en acımasız yüzünü

sevgini inkar ettiğim zamanlarda gösterdi...

Ve şimdi asıl olmam gereken yerde,

hayata başladığım yerde,

kalbindeyim...

Vazgeçilmez oluşunun sırrı bu işte:

Senin olmadığın yerde ne olduğunu biliyorum...

KURTLARLA ve ANNENLE DANS ET

İnsanın annesini sevmesi

kendisini sevmesi değil midir

aslında

Kendi hayalgücünü ve o korkunç

düşlerini

Saatinin içini aç, annen

sana bakacak

Öp anneni, tanrıyı anımsa

Beslenme çantana koymayı unutma

karakutunu

Kurtlarla ve annenle her sabah

dans et

Kurtlarla ve annenle her akşam

dans et...

Sen oradasın

Yazılmamış bir şiir gibi...

Saf ve masum

Bütün öfkem bu sana

Başeğmem ve sonsuzca

arzulamam.

Cezmi Ersöz Şiirleri

Acıyla Erir Yüzüne Aşık Çocuk Şiiri

Annelik Oyunu Bitti Şiiri

Arkadaşlık Hataları Şiiri

Artık Sokağa Çıkabilirsin Şiiri

Aşk Kararmak Üzeredir Odanda Şiiri

Aşk Olsa Gerek Şiiri

Aşk Ve Yurtsuzluk Şiiri

Aşktan Nefes Alamadığım O Yerde Şiiri

Ayna.. Şiiri

Ayrı Odalar Şiiri

Ben Yazarken Kendi Yüzüme Tükürüyorum Şiiri

Beni Hep Bir Başkası Savunuyor Şiiri

Biliyorum Bu Yara Hiç Kapanmayacak Şiiri

Bir Daha Uyanmazdın Şiiri

Bir Hayalet Şiiri

Bir Pusu Düzenliyor Herşeyi Şiiri

Biraz Eğil Şiiri

Boşluğunu Soluduğun Hayat Şiiri

Bu Kadar Sevmedim Ki Şiiri

Bu Şehir Yıkılmayacak Şiiri

Cana Yakın Hayalet Ol Şiiri

Çatlamaya Koşan At Şiiri

Cehennem Meleği Şiiri

Daha Fazla Yabancı Ölmek İstemiyorum Sana Şiiri

Ellerin Vitrinin Dışında Nasıl Da Sıcak Şiiri

Engellenmiş Kaçak Şiiri

Eski Bir Kadınsın Sen Şiiri

Gel... Şiiri

Gözlerimden Çok Yaramı Sevdim Şiiri

Günahkar Mevsim Şiiri

Hadi Bulun En Zayıf Yerimi Şiiri

Hayallerini Yak Evi Isıt Şiiri

Hayallerini Yak Evi Isıt Hayalet Şiiri

Hayallerini Yak Evi Isıt Seninle Ölmeye Bile Hazırdım Şiiri

Hayat Bir Emrin Var Mı Kendimle Yolculuk Şiiri

Hayat Bir Emrin Var Mı Titrek Bir Mum Işığında Şiiri

Istırabım Sende Şiiri

İyi Kalpli Günahkarlar Şiiri

Kafka Market Şiiri

Kalp Ağrısı Şiiri

Karanlık Kokulu Otlar Şiiri

Kendini Saklama Çiçekleri Şiiri

Kim Olduğunu Bilmediğim Birine Şiiri

Kimsem Kalmamıştı Artık Uzağımda Şiiri

Melek Çıkmazı Şiiri

O Kanatan Rüya Şiiri

Ömrümü Kayda Geçirdi Bir Sokak Şiiri

Otobüsümüz Yolun Kenarında Öylece Duruyordu Şiiri

Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine Şiiri

Sen Aslında Çok Eski Bir Şeye Aşıksın Şiiri

Sen Oradasın Şiiri

Senin Olmadığın Yerde Şiiri

Sesine Döndün Hep Şiiri

Soru İşareti Şiiri

Vazgeçilmezimdin Şiiri

Yetim Sevinçli Aşkımız Şiiri

Yok Karşılığı Yüzünün Şiiri

Yolunu Şaşırmış Kelebek Şiiri

Yüzümün Aynadaki Boşluğu Şiiri

Yüzün.. Şiiri

Yüzünü Aradın Sen Hep Şiiri

Zehirli Çiçek Şiiri

Kaynak: Antoloji.com - Cezmi Ersöz şiirleri