Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri
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Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri

Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri
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Edebiyat yaşamının başlangıcını edebiyat dergilerinde yayımladığı şiir ve eleştiriler oluşturdu. Daha sonda Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından Deli ve Leman dergisinde yazdı. İşte Cezmi Ersöz şiirleri - Cezmi Ersöz kitapları ve eserleri

Türk edebiyatına birçok eser bırakan Cezmi Ersöz şiirleri, edebi kişiliği ve kitapları hakkında merak edilenler...

CEZMİ ERSÖZ ŞİİRLERİ

Cezmi Ersöz'ün beğenilen şiirleri

AŞK OLSA GEREK

Öyle tutkuluydun ki hayata başlarken...

Şimdiyse küçücük bir çiçek teselli ediyor seni...

Aradaki o büyük boşluğun adı,

aşk olsa gerek...

AŞKTAN NEFES ALAMADIĞIM O YERDE

Çocukluğumun bahçesiydin sen

bütün bilinen mutluluklardan uzakta,

o sarışın akşam üstlerinde,

ıstırabın eşiğinde...

Nefesim sıkıştığında seni sevmekten

ömrünü okurdum o acı neşede,

boşalırdı ağzımdan o kanlı nefes

sonra çok özlendiği için acımasızca talan edilen

her baharda dönerdim oaraya...

O sarışın akşam üstleri

hiç gitmediğim uzaklardan döndüğüm yer olurdu...

Bilinen bütün mutluluklardan uzakta

kalırdım orada,

kalırdım çocukluğumun bahçesinde,

aşktan nefes alamadığım o yerde...

BİR DAHA UYANMAZDIN

Martıların sana doğruyu

söyleyecekti

arzu tramvaylarına binmeseydin Acıların seni yeni bir şehre götürecekti

Yürüyüşüne vurulmasaydın...

Tuhaf, ele geçmez, tehlikeli bir hayvandın

Şehrin yaban adamları sana öyle bakmasaydı

uyur, bir daha uyanmazdın...

BOŞLUĞUNU SOLUDUĞUN HAYAT

Öğrendiğin her şey,

susup arkanı döndüğün,

yenildiğini unutup,

güzelliğini sonuna dek yaktığın herşey

seni senden kurtarmıyorsa

ne anlamı var hayatının sana sevgili...

Masumiyetin kimi zulümden kurtardı, söylesene

Hem bu arzuda onun adı bile geçmez...

İstikbalin sıradan bir ayrıntı

bu telaşta

Ne yapsan göğsünde hayatına yabancı bir zaman

birikiyor...

Borçlu değildin ömrüne üstelik...

Ama ne yapsan boşluğa açılan

bir kapı oluyor hayat,

ne yapsan büyüyor o boşluk...

Ne yapsan suçlu değilsin,

sadece yerçekiminden muafsın...

O derin ıstırabınsa

seni hayata alışmaktan koruyor sadece...

Oysa bu bile umurunda değil...

Geleceğin ellerinde sıcaklığı üşüyen

bir mum sadece... Gördüm...

Geleceğin ellerine yapışan o soğukluk...

Durmadan ömrüne yapışan bu gerçeği soluyorsun sen...

Durmadan o aşkı soluyorsun...

Durmadan ciğerlerini yakan o büyük soğumayı...

KENDİNİ SAKLAMA ÇİÇEKLERİ

Biz aşk bahçemizi küçük tuttuk

seninle

içinde güvensizlik ağaçları,

küstüm otları

kendini saklama çiçekleri

Özlem kirlibir kan gibi yüreklerimizi boğmasın

yalnızlık karanllık bir orman gibi

çökmesin içimize diye

biz aşk bahçemizi küçük tuttuk seninle

Önümüzde dokunuşlardan uzak,

İnsafsız ve çok uzun bir kış var diye

koca bir yaz kendini saklama çiçeklerini

suladık durduk yalnızca

Biz aşk bahçemizi küçük

çok küçük tuttuk seninle...

SENİN OLMADIĞIN YERDE

Adına aşk koyduğun o büyük boşluğa

ben koca bir hayat sığdırdım...

Beni sevmemene isyan edip kaçmak,

sende aradıklarımı hayatla doldurmaya çalışmak,

ruhumun en büyük yanılgısıydı...

Hayat bana en acımasız yüzünü

sevgini inkar ettiğim zamanlarda gösterdi...

Ve şimdi asıl olmam gereken yerde,

hayata başladığım yerde,

kalbindeyim...

Vazgeçilmez oluşunun sırrı bu işte:

Senin olmadığın yerde ne olduğunu biliyorum...

KURTLARLA ve ANNENLE DANS ET

İnsanın annesini sevmesi

kendisini sevmesi değil midir

aslında

Kendi hayalgücünü ve o korkunç

düşlerini

Saatinin içini aç, annen

sana bakacak

Öp anneni, tanrıyı anımsa

Beslenme çantana koymayı unutma

karakutunu

Kurtlarla ve annenle her sabah

dans et

Kurtlarla ve annenle her akşam

dans et...

Sen oradasın

Yazılmamış bir şiir gibi...

Saf ve masum

Bütün öfkem bu sana

Başeğmem ve sonsuzca

arzulamam.

Cezmi Ersöz Şiirleri

  • Acıyla Erir Yüzüne Aşık Çocuk Şiiri
  • Annelik Oyunu Bitti Şiiri
  • Arkadaşlık Hataları Şiiri
  • Artık Sokağa Çıkabilirsin Şiiri
  • Aşk Kararmak Üzeredir Odanda Şiiri
  • Aşk Olsa Gerek Şiiri
  • Aşk Ve Yurtsuzluk Şiiri
  • Aşktan Nefes Alamadığım O Yerde Şiiri
  • Ayna.. Şiiri
  • Ayrı Odalar Şiiri
  • Ben Yazarken Kendi Yüzüme Tükürüyorum Şiiri
  • Beni Hep Bir Başkası Savunuyor Şiiri
  • Biliyorum Bu Yara Hiç Kapanmayacak Şiiri
  • Bir Daha Uyanmazdın Şiiri
  • Bir Hayalet Şiiri
  • Bir Pusu Düzenliyor Herşeyi Şiiri
  • Biraz Eğil Şiiri
  • Boşluğunu Soluduğun Hayat Şiiri
  • Bu Kadar Sevmedim Ki Şiiri
  • Bu Şehir Yıkılmayacak Şiiri
  • Cana Yakın Hayalet Ol Şiiri
  • Çatlamaya Koşan At Şiiri
  • Cehennem Meleği Şiiri
  • Daha Fazla Yabancı Ölmek İstemiyorum Sana Şiiri
  • Ellerin Vitrinin Dışında Nasıl Da Sıcak Şiiri
  • Engellenmiş Kaçak Şiiri
  • Eski Bir Kadınsın Sen Şiiri
  • Gel... Şiiri
  • Gözlerimden Çok Yaramı Sevdim Şiiri
  • Günahkar Mevsim Şiiri
  • Hadi Bulun En Zayıf Yerimi Şiiri
  • Hayallerini Yak Evi Isıt Şiiri
  • Hayallerini Yak Evi Isıt Hayalet Şiiri
  • Hayallerini Yak Evi Isıt Seninle Ölmeye Bile Hazırdım Şiiri
  • Hayat Bir Emrin Var Mı Kendimle Yolculuk Şiiri
  • Hayat Bir Emrin Var Mı Titrek Bir Mum Işığında Şiiri
  • Istırabım Sende Şiiri
  • İyi Kalpli Günahkarlar Şiiri
  • Kafka Market Şiiri
  • Kalp Ağrısı Şiiri
  • Karanlık Kokulu Otlar Şiiri
  • Kendini Saklama Çiçekleri Şiiri
  • Kim Olduğunu Bilmediğim Birine Şiiri
  • Kimsem Kalmamıştı Artık Uzağımda Şiiri
  • Melek Çıkmazı Şiiri
  • O Kanatan Rüya Şiiri
  • Ömrümü Kayda Geçirdi Bir Sokak Şiiri
  • Otobüsümüz Yolun Kenarında Öylece Duruyordu Şiiri
  • Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine Şiiri
  • Sen Aslında Çok Eski Bir Şeye Aşıksın Şiiri
  • Sen Oradasın Şiiri
  • Senin Olmadığın Yerde Şiiri
  • Sesine Döndün Hep Şiiri
  • Soru İşareti Şiiri
  • Vazgeçilmezimdin Şiiri
  • Yetim Sevinçli Aşkımız Şiiri
  • Yok Karşılığı Yüzünün Şiiri
  • Yolunu Şaşırmış Kelebek Şiiri
  • Yüzümün Aynadaki Boşluğu Şiiri
  • Yüzün.. Şiiri
  • Yüzünü Aradın Sen Hep Şiiri
  • Zehirli Çiçek Şiiri

Kaynak: Antoloji.com - Cezmi Ersöz şiirleri

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