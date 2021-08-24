Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
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Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

Lamamra, "Tarih Fas'ın Cezayir'e yönelik kötü ve düşmanca tavırlarını kanıtlamıştır." İfadelerini kullandı.

Öte yandan Fas'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

-Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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