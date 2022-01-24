Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlık arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında MEM, ilk kez 2020'de Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde açıldı.

MEM'lerin sayısı, 28 Aralık 2021'de Foça Ceza İnfaz Kurumu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapılan törenin ardından ülke genelinde 20'ye ulaştı.

Ankara, Adana, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş, İstanbul (Silivri ve Maltepe), Niğde, Balıkesir, Kırşehir, Elazığ, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, İzmir (Foça ve Aliağa), Afyonkarahisar, Isparta, Kilis ve Bursa'da bulunan MEM'lerde hükümlü ve tutuklulara okur-yazarlık, ilkokul, ortaokul, lise öğretiminin yanı sıra mesleki eğitim veriliyor.

Merkezlerle ayrıca, bulunulan yöreye uygun, maddi getirisi yüksek, istihdam imkanı geniş farklı dallarda eğitim programları yer alıyor.

Hükümlü ve tutukluların tahliye olduktan sonra meslek sahibi olmaları ve kendi işlerini kurmalarını amaçlayan MEM'lerin eğitim alanları ve bu merkezlerde uygulanan programlarından bazıları şunlar:

"Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, elektrik-elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, gıda teknolojisi, süt ve süt ürünleri işlemeciliği, fırıncılık, aşçılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, ahşap doğrama kursu, bahçe bitkileri dalı, otomotiv mekaniği, yapı yüzey kaplama kursu, kuyumculuk teknolojisi, el sanatları teknolojisi kursu, yiyecek içecek hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, tarım, et ve et ürünleri işlemeciliği, metal teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, konaklama ve seyahat işletmeciliği, kantin işletmeciliği, demir atölyesi, inşaat ve boya atölyesi, yangın tüpü dolum atölyesi, motorlu araçlar bakım onarım atölyesi, marangoz, hediyelik eşya, terzi, kaynakçılık, mermer işleme, meyve yetiştiriciliği, seracılık ve tarla bitkileri yetiştiriciliği."