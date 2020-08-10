Ceylan Atınç kimdir? Ceylan Atınç kaç yaşında, nereli? Ünlü modacı Ceylan Atınç, Ankara'da doğdu ve Bilkent'te Siyaset Bilimi ve Halkla İlişkiler bölümünde eğitim gördü. Sonrasında Berkeley Üniversitesi'nde Pazarlama eğitimi ve London School of Fashion'da styling üzerine eğitimlerle kendini geliştirdi. Ceylan Atınç kanser mi oldu?

Ceylan Atınç, Marie Claire Dergisi'nde Stylist olmasının yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı dergilerde görev aldı. Oscar törenlerinin de tanınan yüzlerinden olan Ceylan Atınç'ın göğüslerine takılan protezler nedeniyle kansee yakalandığı öğrenildi. Ceylan Atınç hayatı hakkında ayrıntılar haberimizde.

CEYLAN ATINÇ KİMDİR?

Modacı Atınç, 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisansını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Halkla İlişkiler dalında tamamladı. Berkeley Üniversitesi'nde Pazarlama eğitimi ardından London School of Fashion'da Styling eğitimi aldı. Medina/Turgul DDB reklam ajansında Stratejik Planlama üzerine, GD Group'ta Moda Editörü, Türkmedya'da Moda Editörü, Marie Claire Dergisi'nde Stylist olarak görev aldı. Markalara verdiği koleksiyon styling'i ile ünlü isimlere verdiği stil danışmanlığının yanı sıra Vakko Esmod bünyesinde Styling üzerine eğitimler vermeye devam ediyor.

Moda üzerine yazdığı yazıları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ceylan Atınç, kariyerine moda editörü olarak başladı. 11 yıldan fazla moda sektöründe bulunan Atınç, yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli markaların moda danışmanlığını yapıyor. Ayrıca Oscar törenlerinin kırmızı halı bölümününü de üç yıldır sunan başarılı tasarımcının, Rüzgar adında 10 yaşında bir oğlu var.