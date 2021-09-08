Çevrimiçi düzenlenen "Uluslararası Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni" sona erdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) anma ve kutlama yıl dönümleri programına dahil edilen "Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) anma ve kutlama yıl dönümleri programına dahil edilen "Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yıl Dönümü" münasebetiyle Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Türk Ocağı yürütücülüğünde çevrimiçi gerçekleştirilen "Uluslararası Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni" sona erdi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi'nin katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesinin ardından internet üzerinden çevrimiçi olarak organize edilen bilgi şöleninde, toplamda 32 bildiri sunulduğu kaydedildi.

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Irak, Almanya ve Polonya olmak üzere Türkiye ile birlikte 7 ülkeden katılımın sağlandığı uluslararası nitelikteki organizasyonda, akademisyenler, kanaat önderleri ve araştırmacı-yazarlar bilgi paylaşımı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ