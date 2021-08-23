ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI YAZILIMI

Ülkelerin güvenlik stratejileri incelendiğinde, hemen hepsinin ortak vurgusu, toplumun her kesimini siber güvenlik ve ilgili konularda bilinçlendirmek ve eğitmek olduğu görülür.

Ülkelerin güvenlik stratejileri incelendiğinde, hemen hepsinin ortak vurgusu, toplumun her kesimini siber güvenlik ve ilgili konularda bilinçlendirmek ve eğitmek olduğu görülür. Eğitim, bu stratejilerde anahtar kelimedir. Buradan hareketle birçok ülke, siber güvenlik stratejisi geliştirme konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bunların odak noktasında, Milli Eğitim Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu'nda olduğu gibi özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının güç birliği yaparak, liselerde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi ve eğitim almasının sağlanması yer almaktadır. Ayrıca, ileriye dönük olarak siber güvenlik alanında oluşacak uzman açığının kapatılması da stratejik hedefler arasındadır.

Web Tabanlı Yazılım Projesi

Gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanarak geçen yıl açılan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrimiçi toplantı yazılımı geliştirmek için kolları sıvadı. Program kurulumu ve yönetimi kolay, güvenli, yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlayan; gerek uzaktan eğitim faaliyetinde gerekse sempozyum, konferans gibi toplantılarda kullanılabilecek bir niteliğe sahip. Özellikle içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde bu ihtiyaç kendini iyice hissettirmekte.

Projenin amacı öğrencilerimiz ile birlikte çevrim içi bir platform üzerinden canlı ders/toplantı yapabilme gereksinimlerin karşılayacak bir web tabanlı yazılım üretmek. Projemiz Pendik'te uygulamaya alınıp test edildikten sonra yaygın şekilde kullanılacak. Milli güvenliğe katkı sunmayı amaçlayan projemizle okullarımızda yapılacak tüm toplantı görüşmelerinin kayıtları kendi sunucularımızda tutulacak ve özel güvenlik önlemleri ile güvence altına alınmış olacaktır.

Yerli imkanlarla tamamlanacak proje sonunda ortaya çıkacak yazılım sayesinde yabancı kaynaklı programlara yapılacak fazla ödemelerin önüne geçilecek. Bilimsel bakımdan ise öğrencilerimiz ile birlikte hayata geçirilecek bu proje, onların siber güvenlik alanındaki gelişmelerine önemli katkı sunacaktır.

Siber Güvenlik Bilinci

Proje ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda sektörle iş birliğinin önemine dikkati çeken Yazıcı " İhtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için mesleki ve teknik eğitimde en üst düzey iş birliğini ve eşgüdümü harekete geçirdik. Siber savaşların öne çıkmasıyla; veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak her alandaki bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönemi hep beraber tecrübe ediyoruz. Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek öne çıkan bir anlayış. " dedi.

Siber güvenliğin aynı zamanda belli projelerin hayata geçirilmesi ve birtakım üretimlerin yapılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Yazıcı, " Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek bakımından Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önem arz ediyor. Meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmalar geçen yıl somutlaştı. Böylece siber güvenlik ekosisteminin standartlarının gelişmesi sürecine de katkı sunmaya başlayan Türkiye'nin ilk siber güvenlik programı uygulayan lisesi açılmış oldu. Okulumuzun hayata geçirdiği projelerden çevrimiçi toplantı yazılımı ülkemiz ve eğitim sistemimiz için çok önemli. Yazılımla katılımcılar tarayıcı üzerinden toplantı davetine tıklayıp, toplantı parolasını girerek toplantıya dahil olabiliyorlar. Toplantı esnasında sesli ve görüntülü paylaşım yapılabilmektedir. Ayrıca katılımcılara kendi ekranını paylaşma imkanı da sunuluyor. TOY adı verilen yazılımın gerçekleşmesi için büyük çaba harcayan çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. " şeklinde konuştu.

Çevrimiçi Toplantı Yazılımının Genel Özellikleri

Kurulum gerektirmez

Güvenli görüntülü ve sesli görüşme

Katılımcılara görüşmenin linkini göndererek veya e-posta yolu ile davet etme

Lobide bekletme ve toplantıya şifre belirleyerek katılımcıların şifre ile girişlerini sağlama

Sınırsız katılımcı desteği

Mobil uyumlu web arayüzü

Ekran paylaşımı

YouTube video paylaşımı ve görüşmeyi anlık olarak bu ortamda yayımlayabilme

Otomatik görüntü kalitesini ayarlayarak daha sağlıklı bir görüşme imkanı sağlama

İstenilen katılımcıya yönetici yetkisi verebilme

Görüşme esnasında anlık şekilde genel ve özel mesajlaşma.

Katılımcıların sesli/sessiz, kameraları açık/kapalı olarak görüşmeye katılmalarını sağlama

Uçtan uca şifreleme

Konuşmacı istatistikleri

Kaynak: Habermetre