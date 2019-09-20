Çevreci öğrencilere teşekkür belgesi verildi

20.09.2019 16:25

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okullarında ve evlerinde Sıfır Atık Projesi'ne destek veren miniklere teşekkür belgesi verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni atık yaklaşımı Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam diyor.



Teşekkür belgeleri verildi



Sıfır Atık Projesi Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kamu binaları, siteler ve okullarda sıfır atık kutularını dağıtmasının yanı sıra eğitimlerle de aralıksız devam ediyor. Sıfır Atık Projesi'ne destek vererek önemini anlatan Hacı Halim Karslı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'ın katılımıyla teşekkür belgeleri verildi.



Herşey çocuklarımız için



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Kartepeli miniklerin destek vermesi bizleri sevindirmektedir. Bizde bu projenin idrakinde ve yaygınlaştırılmasında öncü kurumlardan biriyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu kadar duyarlı olması çevremizin korunmasında bizlere büyük destek vermektedir. Herşey geleceğimiz olan çocuklarımız içindir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA