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Çiftçiden İmkânsızlığa İnat Pratik Çözüm

Çiftçiden İmkânsızlığa İnat Pratik Çözüm
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış hazırlığı yapan bir çiftçi, nakil aracı bulamayınca motosikletinin arkasına bağladığı el arabasıyla ot taşıdı. Köy muhtarı, bu durumun Anadolu insanının azmini simgelediğini belirterek çiftçilere destek istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış hazırlıklarına başlayan çiftçilerin zorlu mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. İlçeye bağlı Beşatlı köyünde bir çiftçinin, nakil aracı bulamadığı için motosikletinin arkasına el arabası bağlayarak ot taşıması çevredekilerin takdirini topladı.

Yüksekova genelinde ve ovadaki tarım arazilerinde kış öncesi buğday ve ot hasadına başlayan çiftçiler, binbir emekle ürettikleri ürünleri ambarlara taşımak için yoğun çaba sarf ediyor. Taşıma aracı bulamadığı için pes etmeyen bir üretici, motosikletinin arkasına sabitlediği el arabasıyla bağ otlarını taşıyarak üretimin önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftçinin imkansızlıklar içinde ürettiği pratik çözüm, o sırada bölgede bulunan Beşatlı köyü muhtarı Fethi Erci'nin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gördüğü manzara karşısında hem duygulanan hem de gururlanan Beşatlı köyü muhtarı Fethi Erci, "Coğrafyamızın ve iklimimizin getirdiği tüm zorluklara rağmen köylümüz, çiftçimiz üretmekten asla vazgeçmiyor. Kış kapıya dayanmışken, hayvanlarımızın yiyeceğini tepeleme toplamak, ambarları doldurmak zorundayız. Araç bulamadığı için pes etmek yerine motosikletinin arkasına el arabasını bağlayıp o dağ gibi otları taşıyan bu kardeşimiz, Anadolu insanının pratik zekasının ve çalışma azminin en somut örneğidir. 'İmkansızlık içinde imkan oluşturmak' tam olarak budur. Üreticimizin bu emeği, bu gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Yetkililerimizden ve devletimizden tek isteğimiz, binbir emekle toprağı işleyen Yüksekovalı çiftçilerimize desteklerin artarak devam etmesidir. Biz üretmeye, bu topraklara değer katmaya her alanda devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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