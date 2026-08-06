Yüksekova'da Buğday Hasadı Başladı: Çiftçiler Kavurucu Sıcakta Ter Döküyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen tarlalardaki buğdayın hasadına başladı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Dedeler köyünde sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, aile bireyleri ve komşularıyla imece usulünün yanı sıra traktör ve tarım makinelerini kullanarak yoğun bir çalışma yürütüyor. Günün erken saatlerinden itibaren tarlada traktörlerle buğday biçimi ve kesimi yapan çiftçiler, ardından topladıkları balyaları köye taşıyor. Sıcak havaya rağmen evlerinin geçimini sağlamak için gün boyu mesai harcayan çiftçiler, emeklerinin karşılığını almak için ter döküyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan da teknik ekiplerle birlikte Dedeler köyündeki tarlaları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte buğday, nohut, yonca ve arpa ürünlerindeki rekolte durumunu kontrol eden ekipler, üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, ilçede tarımsal üretimin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yüksekova'mızda çiftçilerimizin binbir emekle ektiği ürünlerin hasat dönemine girmiş bulunmaktayız. Kavurucu sıcaklara rağmen tarlada alın teri döken tüm üreticilerimizin yanındayız. Ekiplerimizle sahada hem rekolte tespitlerimizi yapıyoruz hem de çiftçilerimizin sorun ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Buğdaydan nohuta, yoncadan arpaya kadar bu yılki verimden memnunuz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı