Yüksekova iki mevsimi bir arada yaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvelerinde kış hüküm sürerken, ovada yaz mevsimi yaşanıyor. Rengarenk çiçeklerle süslenen ova ve karlı dağlar, eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Türkiye'de kış mevsiminin en çetin geçtiği merkezlerden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte ova çiçeklerle süslenirken, karın hakim olduğu yüksek kesimlerde ise hala kış yaşanıyor.

İlçede yer alan 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvelerindeki kar ile Yüksekova Ovası'ndaki yeşil alanlar, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığını gözler önüne seriyor. Yüksekova Ovası'nı çevreleyen dağların yüksek kesimlerinde kışın etkileri sürerken, ovada açan rengarenk çiçekler ve gün batımı, bölgedeki fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki manzarayı kayıt altına alan vatandaşlardan Esad Tek, Yüksekova'nın sunduğu görsel zenginliğin önemine dikkat çekerek, "Burada çok güzel bir ambiyans var. Dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay bulamayacağınız güzellikler burada mevcut. Cilo Dağı'nda kış, hemen eteklerinde ise yaz yaşanıyor. Yemyeşil bir ova ve etrafı karlı dağlarla çevrili. Bu manzarayı görmek için vize alıp uzaklara gitmeye gerek yok, bu görüntü izleyenlere yetiyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
