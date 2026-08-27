Sivas'ta sıcaklar taklacı güvercinleri vurdu: Erken tüy dökümü ve hastalık

Sivas'ta yüksek sıcaklıklar, kentin serin iklimine alışkın taklacı güvercinleri de olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle üreme ve yavrulama dönemleri sağlıklı geçmeyen güvercinler sıcaklıkların etkisiyle erken tüy değiştirmeye başladı.

Sivas'ta son dönemde etkili olan yüksek sıcaklıklar, insanlarla birlikte hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kentin serin iklimine alışkın taklacı güvercinler, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle alışılmadık bir dönem geçiriyor. Yaz aylarında üreme ve yavrulama dönemine giren güvercinler bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı sağlıklı şekilde gelişemedi. Normal şartlarda bu dönemde tüy değiştirme sürecine girmemesi gereken güvercinlerin ise sıcaklıkların etkisiyle erken tüy değiştirmeye başladı. Sıcaklıkların gün içerisinde yüksek seyretmesinin ardından geceleri havanın bir anda serinlemesinin de güvercinleri olumsuz etkilediğini belirten güvercin yetiştiricisi Haluk Karyağdı, güvercinlerin sıcaktan etkilenmemesi için gün içerisinde iki kez su verdiğini belirterek, "Sıcakta günde iki defa su veriyorum. Özellikle yıkanmaları için sürekli yıkama kaplarında su bulunduruyorum. Sıcaklardan çok anormal şekilde etkilendiler. Birden sıcaklar bastırıyor, ardından gece soğuk oluyor. Kuşların hemen hemen yarısı hastalandı" dedi.

Güvercinler açık havaya çıkmıyor

Kuşların anormal bir şekilde tüy değiştirme dönemlerine girdiğini ifade eden Haluk Karyağdı, "61 yaşına geldim, böyle bir sıcak görmedim. Normalde biz güvercinlerde özellikle yazın yavru almaya çalışırdık. Çünkü yaz döneminde yavrular çok daha sağlıklı büyürdü. Kışın soğuk havalarda anne ve baba kuşlar da zorlandığı için yavrular sağlıklı büyümez, büyük bir kısmı da ölürdü. Bu nedenle kendi bölgemizde özellikle yaz aylarında yavru almaya çalışırdık. Ama bu sene hiç hesapladığımız gibi olmadı. Şu anda normalde 20-25 tane yavrum olması gerekirken sadece iki tane yavrum var. Yavrular sağlıklı büyümedi. Kuşlar o kadar susuz kalıyor ki sıcak havalarda dışarıda tutamıyoruz. Hemen içeri kaçıyorlar. Kümeslerimiz hırsızlığa karşı demirden yapıldığı için demir daha fazla ısınıyor ve kuşlar bundan da etkileniyor. Normalde bu dönemde kuşların tüy değiştirme mevsiminin başlamaması gerekirken hepsi tüy değiştirmeye girdi. Sıcaklardan çok anormal şekilde etkilendiler. Birden sıcaklar bastırıyor, ardından gece soğuk oluyor. Kuşların hemen hemen yarısı hastalandı" diye konuştu.

Anne güvencinler yavruları ile ilgilenmiyor

Anne ve baba kuşların sıcaktan yavrularına bakamadıklarını belirten Karyağdı, "Yavru alamamak da anne ve babaların sağlıklı olmadığını gösteriyor. Çünkü sağlıklı nesilden sağlıklı nesiller geliyor. Anne ve baba kuşlar şu anda yavrudan çok kendi canlarının derdinde. Sıcakta günde iki defa su veriyorum. Özellikle yıkanmaları için sürekli yıkama kaplarında su bulunduruyorum. Sıcaktan fazla etkilenmesinler, yıkansınlar ve rahatlasınlar diye elimizden geleni yapıyoruz ama mücadele bir yere kadar. Eğer bu şekilde devam ederse ve kuşlar sağlıksız şekilde kışa girerse, kışın yarısının ölmesinden endişe ediyorum. Çünkü yaz döneminde hayvanın kendisini toparlaması ve kışa hazırlanması gerekiyor. Şu anda ise sıcakta canının derdine düşmüş durumda. Sivas serin bir yer. Biz de bu iklime alışkınız, hayvanlarımız da aynı iklime alışkın. Ancak bu yıl yaşanan sıcaklar kuşları da şaşırttı. Sivas güvercini çok fazla uçan bir güvercin. Bu sıcaklar nedeniyle onu da kaybettik. Artık güvercinlerde o uçuş özelliği de kalmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı