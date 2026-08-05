Ilgar Dağı'nda Sis ve Hayvanlar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Ardahan- Posof karayolu üzerinde bulunan Ilgar Dağı Geçidinde etkili olan yoğun sisle birlikte karayolunda yola çıkan büyükbaş hayvanlar, sürücüler için tehlike oluşturdu.

2 bin 550 rakımlı Ilgar dağı eteklerinde, Aşıkzülali köyüne ait Suskap yaylası bölgesinde yoğun sis etkili oldu. Yaylada bulunan büyükbaş hayvan sürüsü, Karayolu'na çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesi nedeniyle hayvanları fark etmekte güçlük çeken sürücüler, yolda ilerlemekte zorlandı.

Özellikle sisin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve yola çıkabilecek hayvanlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı