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Sel suları Van Gölü'nü kahverengiye boyadı

Sel suları Van Gölü'nü kahverengiye boyadı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışlar sonucu oluşan sel suları, dere yataklarından Van Gölü'ne ulaştı. Taşınan çamur ve alüvyon nedeniyle gölün kıyı kesimi kahverengiye dönerken, turkuaz ve kahverengi renklerin oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü'nü kahverengiye boyadı.

Ahlat ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel suları, dere yatakları aracılığıyla Van Gölü'ne ulaştı. Selin taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle Van Gölü'nün kıyı kesimi kahverengiye bürünürken, ortaya çıkan dikkat çekici manzara drone ile havadan görüntülendi.

Ahlat'ta etkili olan yağışların ardından oluşan sel suları, ilçe genelindeki dere yataklarından Van Gölü'ne akmaya başladı. Özellikle Ahlat-Tatvan kara yolu üzerindeki yaklaşık 9 kilometrelik hat boyunca göle ulaşan sel suları, Van Gölü'nün kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimine neden oldu.

Kahverengi suyun büyük bölümünün ilçe girişine yakın noktada bulunan Karmuç Çayı aracılığıyla Van Gölü'ne ulaştığı görüldü. Sel sularının taşıdığı alüvyon ve çamur, göl yüzeyinde farklı renk tonları ve doğal desenler oluşturdu.

Dron ile dik açıdan çekilen görüntülerde Van Gölü'nün bir bölümünün kahverengiye döndüğü, diğer bölümünün ise turkuaz ve masmavi rengini koruduğu görüldü. İki farklı rengin keskin şekilde birbirinden ayrılması, göl üzerinde güzel görüntüler oluştururken doğanın oluşturduğu bu eşsiz manzara izleyenlerin beğenisini topladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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