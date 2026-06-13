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Martıların inci kefali balık avı

Martıların inci kefali balık avı
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Sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ederken martıların hücumuna uğruyor. Balık bendinde engelleri aşmaya çalışan balıklar ile martılar arasındaki aksiyon dolu mücadele, fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ile akarsulara çıkan inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor.

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerinin akarsulara yolculuğu devam ediyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri, martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor. Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde ilerleme sağlayamayan balıklar, martılar tarafından avlanırken ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler ise vatandaşlar tarafından heyecanla izleniyor. Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis, Van ve çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçılar da, martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor. Bölgeyi ziyarete giden Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, martıların balık avını objektifine yansıttı. Olcay tarafından çekilen fotoğraf karelerinde suyun tersine doğru göç ederek zıplayarak engelleri aşmaya çalışan inci kefallerinin martılar tarafından avlanması sonucu ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler an be an görüntülendi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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