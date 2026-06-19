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İnci kefali göç yolculuğu muhteşem şölen sunuyor

İnci kefali göç yolculuğu muhteşem şölen sunuyor
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Van Gölü'ne özgü inci kefali balığının üreme göçü, doğa fotoğrafçıları ve turistler için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. 15 Nisan-15 Temmuz arası avlanması yasak olan balıklar, jandarma ve zabıta ekiplerince korunuyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden inci kefali (Van balığı) göç yolculuğunda muhteşem görsel sunuyor.

Dünya da sadece Van Gölü'nde yaşayan yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen inci kefali balıkları göç yolculuğunda adeta bir görsel şölen sunuyorlar. İnci kefali balığının oluşturduğu görsel şöleni yurtiçi ve yurt dışından her yıl binlerce kişi izlemeye geliyor. Aynı zamanda inci kefali balığı göç yolculuğunda birçok engellerle karşılaşıyor. Bu zorlu yolculuk, balıklar için aynı zamanda bir hayatta kalma savaşıdır. Nehir kenarlarında bekleyen martılar ve diğer yırtıcı hayvanlar için de adeta bir şölen alanına dönüşür. 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

30 yıla yakındır Van Gölü havzasında fotoğraf çektiğini ifade eden doğa Fotoğrafçısı Ferzender Coşar, "Bugün de Deliçaya geldim. İnci kefali göçünü izlemeye müthiş bir şölen vardır. Su debisi güzeldir. Balığa göre su vardır, Bu sene bereketli yağışlar oldu. Balık 10 gün daha burada devam eder. 10 gün sonra yumurtayı bıraktıktan sonra geri dönüşe başlar. Burada bir dinleme süresinde bekler. Ondan sonra Van Gölü'ne geri dönmeye başlar. Mükemmel bir şölendir. Dünyanın hiçbir yerinden bulunmayan bir güzelliktir. Bu güzellik Van Gölü'ne dökülen bütün çaylarda haliyle devam ediyor.

Her taraftan izlemeye gelen, belgesel yapmaya gelen, yurt içinden ve yurt dışından birçok turist gelip burayı izliyor. Bu güzellikleri kayıt altına alıp sosyal medya da paylaşıyor. Lütfen avlanma yasağına uyalım. Toplum artık balık yasağını öğrendi, Avlanmıyor. Az da olsa kaçacak avlanma olsa da güvenlik kuvvetleri gerekenleri yapıyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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