Van'da gökyüzünü kaplayan kümülüs bulutları, kentin doğal güzellikleriyle birleşerek güzel manzaralar ortaya çıkardı. Gökyüzünde pamuk yığınlarını andıran şekilleriyle dikkat çeken bulutlar, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu.

Van'da gün içerisinde gökyüzünde oluşan kümülüs bulutları, kentin semalarında adeta görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz ve kabarık görünümleriyle pamuk yığınlarını andıran bulutlar, zaman zaman gökyüzünün geniş bir bölümünü kaplayarak farklı şekillere büründü. Mavi gökyüzü üzerinde süzülen bulutlar, ortaya çıkardıkları doğal görüntülerle görenlerin ilgisini çekti. Özellikle Van Gölü havzasının eşsiz coğrafyasıyla bütünleşen bulut oluşumları, kentin doğal güzelliklerine ayrı bir renk kattı. Gökyüzünde farklı yüksekliklerde ve şekillerde görülen kümülüs bulutları, rüzgarın etkisiyle sürekli değişerek adeta doğanın kendi fırçasından çıkmış tabloları andırdı.

Van semalarında gün boyunca farklı şekillere bürünen bulutlar, kimi zaman dağların zirvelerini çevrelerken kimi zaman da gökyüzünde geniş beyaz kümeler halinde kendini gösterdi. Mavinin ve beyazın buluştuğu manzaralar, kentin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı