Van'da açan ters laleler göz kamaştırıyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor.

Baharın gelişiyle birlikte Gevaş ilçesinde doğanın en nadide güzelliklerinden biri olan ters laleler açmaya başladı. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ve ömürleri yalnızca yaklaşık 15-20 gün süren bu eşsiz çiçekler, kısa süreli görsel şöleniyle doğaseverleri hayran bırakıyor. Van Gölü'nün güney yamaçlarında, yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen ters laleler, kırmızı ve turuncu tonlarıyla bahar manzaralarına adeta renk katıyor. Narin yapıları ve ters duran çiçek formuyla dikkat çeken bu bitkiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"Kısa ömürlü bir şölen"

Endemik bir tür olan ters lalelerin (Fritillaria imperialis) en dikkat çekici özelliği, çiçeklerinin ömrünün yalnızca 15-20 gün olması. Yılda sadece bir kez, o da nisan sonu ile mayıs başı arasındaki kısa sürede yüzünü gösteren bu çiçekler, Gevaş'ın dağ yamaçlarında eşsiz manzaralar oluşturuyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çiçek açan ters laleleri görmek isteyen vatandaşlar, ilçenin yüksek kesimlerine zorlu ama keyifli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Gevaş'ın eşsiz doğası ve masmavi Van Gölü manzarasıyla birleşen ters laleler, özellikle profesyonel fotoğrafçılar için doğal bir plato imkanı sunuyor.

Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler güzel bir görüntü oluşturuyor. Yılda 15-20 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesinde ki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, güzel görüntüler oluşturdu. Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor.

"Ters laleleri görmek için İngiltere'den Van'a geldi"

İngiltere'den geldiğini ve ters laleler görmek için Van'a geldiğini İfade eden Uğur Aydın isimli vatandaş, "Van zaten muhteşem güzel bir yer. Ters laleler de harika. Ters laleleri ilk defa görüyorum. 4 ay önce öğrendim varlığını zaten. Muhteşemler ama daha tam olarak açmamışlar. Açılmış hallerini görmek istiyorum. Değişik yerlere de gideceğim. Van'da iki yer de varmış bildiğim kadarıyla. Birazda Akdamar Adası'na gideceğim. Şırnak'a da gideceğim. Yetişirsem eğer Şırnak'taki daha büyük bahçeleri de görmek istiyorum. Muhteşem güzeller, ayrı bir güzellik yani. Muhteşem ötesi bir güzellik" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı