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Hesarek Kayak Merkezi yolu genişletiliyor

Hesarek Kayak Merkezi yolu genişletiliyor
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Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yol, güvenli ve konforlu ulaşım için genişletiliyor. Vali Çelik, yolun 2027'de Karayolları standardına getirileceğini ve merkezin bölge turizminde önemli bir konuma ulaşacağını söyledi.

Bingöl'ün kış turizmi merkezi Hesarek Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolda genişletme çalışmaları başlatılırken, Bingöl Valisi Cahit Çelik, " Hesarek'i ilin ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Bingöl'de kış aylarında yoğun ilgi gören Hesarek Kayak Merkezi'ne ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şu an 2 ekskavatör görev yaparken, önümüzdeki günlerde 2 ekskavatörün daha çalışmalara dahil edilmesi ve bir loaderın bölgeye getirilmesi planlanıyor. Çalışmaların ilk etapta güzergahın daha zorlu bölümünde yoğunlaştırıldığı, bu kısmın tamamlanmasının ardından üst bölümlerdeki çalışmaların daha rahat ilerlemesinin beklendiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Cahit Çelik, geçtiğimiz kış yaşanan ulaşım sıkıntılarını hatırlatarak, "Hedefimiz özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın Hesarek Kayak Merkezi'ne güvenli ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Geçen yıl kış şartlarında ciddi ulaşım sıkıntıları yaşandı. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla güzergahı önemli ölçüde rahatlatacağız. Özellikle köyden geçen kısım biraz zor bir kısım ama bu kısmı atlattıktan sonra yukarıdaki kısımlar daha rahat olacak. Biz de zor yerinden başladık" diye konuştu.

Yolun uzun vadede daha kapsamlı şekilde iyileştirilmesinin planlandığını belirten Çelik, güzergahın Turizm Bakanlığı'na "Turizm Yolları" kapsamında teklif edildiğini ve yolun 2027 yatırım programına alınmasını hedeflediklerini söyledi. Çelik, "2027-2028 yıllarında inşallah burası Karayolları standardında çok inanılmaz derecede güzel bir yol olacak" ifadelerini kullandı. Hesarek Kayak Merkezi'nin Bingöl ve bölge turizmi açısından daha güçlü bir konuma gelmesini istediklerini belirten Çelik, hedeflerinin Hesarek'i ilin ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu ifade etti.

İncelemelerde Vali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bora Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Uğur Duyar, İl Genel Meclis Üyesi Emre Bulşu ve ilgili teknik personel eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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