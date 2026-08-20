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Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi
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Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın Kırıkkale’den geçen bölümünde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarından kontrollü su bırakılmasının ardından su seviyesi yükseldi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Kırıkkale'den geçen bölümünde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarından kontrollü su bırakılmasının ardından su seviyesi yükseldi.

Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri devreye alındı. Enerji üretimi amacıyla barajlardan bırakılan su, Kızılırmak'ın Kırıkkale sınırlarındaki debisini ve seviyesini artırdı.

Kırıkkale Valiliği, uygulama öncesinde nehirde ani ve hızlı yükselmeler yaşanabileceğini duyurmuştu. Açıklamada vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istenmişti.

Bin 355 kilometrelik yolculuk

Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğuyor. Yaklaşık bin 355 kilometre boyunca ilerleyen nehir, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülüyor. Nehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun güzergahından geçiyor.

Enerji ve tarımsal sulamada kullanılıyor

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor. Barajlarda biriktirilen su, enerji üretimi ve tarımsal sulama başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriliyor. Yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik alanı kaplayan Kızılırmak Havzası, İç Anadolu'dan Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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