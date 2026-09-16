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Tunceli’deki dağ keçisi kararı Erzincan’da da beklenti oluşturdu

Tunceli’deki dağ keçisi kararı Erzincan’da da beklenti oluşturdu
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün dağ keçilerinin avlanmasının kent genelinde sınırsız ve süresiz olarak yasaklandığını açıklamasının ardından, gözler komşu Erzincan’a çevrildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün dağ keçilerinin avlanmasının kent genelinde sınırsız ve süresiz olarak yasaklandığını açıklamasının ardından, gözler komşu Erzincan'a çevrildi.

Munzur Dağları'nın kuzey kesimlerinde yer alan Erzincan'da da dağ keçileri, yüksek rakımlı ve sarp bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Tunceli'de alınan kararın ardından Erzincan'da da benzer bir koruma uygulamasının hayata geçirilmesi yönündeki beklenti gündeme geldi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dağ keçilerinin korunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kentte sağlanan huzur ve güven ortamının yaban hayatına da olumlu yansıdığını belirterek, dağ keçilerinin avlanmasının valilik tarafından "sınırsız ve süresiz" olarak yasaklandığını duyurdu.

Tunceli'deki uygulamanın ardından Erzincan'daki dağlık alanlarda yaşayan dağ keçilerinin korunmasına yönelik benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Özellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgelerde yaşamını sürdüren dağ keçilerinin korunmasına yönelik beklentinin, Tunceli'deki kararın ardından daha fazla gündeme taşınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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