Haberler

Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı

Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 78 yaşındaki bir kadın ve eşi, piyango oynarken yapılan bir hata sayesinde 136 bin 660 dolar (yaklaşık 6 milyon 647 bin TL) kazandı. Adamın kendi kuponu yerine yanlışlıkla eşinin kuponunu yeniden oynatması büyük ikramiyeyi getirirken çift, kazancın bir bölümünü torunlarının üniversite masrafları için kullanacağını açıkladı.

  • ABD'nin Michigan eyaletinde 78 yaşındaki bir kadın, eşinin yanlışlıkla kendi kuponunu yeniden oynatması sonucu 136 bin 660 dolar (yaklaşık 6 milyon 647 bin TL) kazandı.
  • Kupon, Michigan Lottery'nin Club Keno oyununda 9 sayının çekilen 20 sayı arasında bulunmasıyla ikramiye kazandı.
  • Çift, ikramiyenin bir bölümünü torunlarının üniversite masraflarına, kalanını birikime ayıracak.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki bir kadın, eşiyle çıktığı bir akşamda hayatının sürprizini yaşadı. İsmini açıklamayan kadın ile eşi, bir buluşma için gittikleri restoranda Michigan Lottery'nin Club Keno oyunundan birer kupon satın aldı.

YANLIŞLIKLA EŞİNİN KUPONUNU OYNADI

Çift, buluşmanın ardından başka bir bara geçti. Burada yeniden piyango oynamak isteyen adam, kendi kuponu yerine yanlışlıkla eşinin daha önce oynadığı kuponu tekrar oynattı.

İlk anda fark edilmeyen hata, kısa süre sonra çifte büyük bir servet kazandırdı.

EKRANA BAKINCA GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Çift, çekiliş sonuçlarını takip ederken kupondaki 9 sayının çekilen 20 sayı arasında bulunduğunu gördü. Yanlışlıkla yeniden oynanan kuponun 136 bin 660 dolar (yaklaşık 6 milyon 647 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

78 yaşındaki kadın, kazancın tamamen beklenmedik olduğunu belirterek paranın kendilerine maddi anlamda büyük rahatlık sağlayacağını söyledi.

PARANIN BİR KISMI TORUNLARINA

Çift, ikramiyenin bir bölümünü torunlarının üniversite masraflarına yardımcı olmak için kullanacaklarını, kalan parayı ise birikim olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Böylece adamın kendi kuponu yerine eşinin kuponunu yeniden oynatmasıyla yaptığı hata, çiftin hayatını değiştiren 136 bin 660 dolarlık bir kazanca dönüştü.

Kaynak: Haberler.com
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı

Operasyondan sonra harekete geçtiler! Hepsi için engelleme kararı
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı

Telefon satıyordu, sitesi kapandı! Müşteriler büyük panik yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Erotik sahneleri eleştirilmişti! Yeni dizisi olay oldu
'Yapay zeka durdurulsun' tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu

Yapay zeka dursun mu? Konuyla ilgili Meclis'in stratejisi belli oldu
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Yeni bölüm fragmanına büyük tepki var: Senarist kendine gel

Şimdi Trump düşünsün! Kuzey Kore liderinden Rusya'ya 'sarsılmaz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden Rusya'ya büyük söz
İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı

5 aylık aranın ardından denize açıldılar! Rakam gurur verdi
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Yasak aşk fotoğrafı büyük ses getirdi! Detayı fark eden pes dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için net mesaj

Erdoğan'ın adaylığına ilişkin AK Parti'den net çıkış