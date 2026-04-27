TOKİ, TSE'nin Temelli Kampüsü'nü tamamladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıyacak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temelli Kalite Kampüsü'nün inşasını tamamladı. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun inşa edilen kampüs önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde inşa ettiği TSE Temelli Kalite Kampüsü'nün yapımını tamamladı. Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıması ve kalite kontrol süreçlerine büyük katkı sağlayacağı planlanan kampüs, 303 bin 749 metrekarelik alanda inşa edildi. Son teknolojilerle donatılmış kampüs binası, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun olarak akıllı bina şeklinde tasarlandı.

Kücet: "Modern standartlarda testler yapılabilecek"

TOKİ Uzmanı Furkan Kücet, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu alan içerisinde 7 laboratuvar, 1 idari bina, 1 sosyal tesis, 1 muayene ve gözetim binası, 1 katı atık deposu, 1 gündüz bakımevi bir de 848 araçlık açık ve kapalı otopark mevcut. Bunun yanı sıra peyzaj olarak 11 bin 524 ağaç kampüs içinde yer alıyor. Kampüste Türk Standartları Enstitüsü ile koordineli olarak belirlediğimiz en modern standartlarda testlerin yapılabileceği kimya, elektroteknik, gıda, yapı, kalibrasyon, enerji ve metal laboratuvarları yer alıyor." - ANKARA

