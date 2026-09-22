TOGÜ Rektörü açıkladı, kampüs elektriğinin tamamı 3 megavatlık GES'ten karşılanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüste tüketilen elektriğin tamamının 3 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali'nden (GES) karşılandığını açıkladı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyete geçirilen yeni birimler ile yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. TOGÜ Hijyenlab, patates serası, Milli Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, TOGÜ Şifa, üzüm serası, kurutma serası, TOGÜ Mutfak, süt işleme tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret eden Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından GES yatırımı hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, üniversitenin eğitim, bilim ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra çevrenin korunması, enerji verimliliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda da örnek çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Haziran ayında tükettiğimizden daha fazla elektrik ürettik"

Üniversite kampüsündeki elektrik tüketiminin yıllık ortalamada tamamen güneş enerjisinden karşılandığını belirten Yılmaz, "Üniversitemizin elektriğinin yüzde 100'ünü karşılayan 3 megavat kapasiteli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 80 milyon liralık proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Üç yıllık zorlu bir süreç oldu. Kapasite artırımı konusunda da bazı güçlükler yaşadık ancak sonunda kampüsümüzde tükettiğimiz elektriğin tamamını bu panellerden sağlamaya başladık. Haziran ayında 1 milyon 200 bin liralık elektrik üretirken tüketimimiz 1 milyon 150 bin lira olarak gerçekleşti. Yıllık ortalamaya bakıldığında kampüs elektriğimizin yüzde 100'ünü güneş panellerinden karşılıyoruz" dedi.

Hastanenin çatısına 0,6 megavatlık GES

Üniversitenin en fazla elektrik tüketiminin hastanede gerçekleştiğine dikkat çeken Yılmaz, hastane binalarının çatılarına da 0,6 megavat kapasiteli GES kurulduğunu ifade etti. Yılmaz, "Hastanemizin yaklaşık 5 milyon liralık elektrik faturası bulunuyor. Mevcut sistemle bunun yaklaşık 500 bin liralık bölümünü karşılıyoruz. Bir sonraki hedefimiz, hastanede tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile karşılamak. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı