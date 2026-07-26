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Pülümür'de Yabani Tilkiyi Elleriyle Besledi

Pülümür'de Yabani Tilkiyi Elleriyle Besledi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş, Mezra köyünde karşılaştığı tilkiyi elleriyle besledi. Tilki, uzatılan et parçalarını çekinmeden alarak bir süre vatandaşın yanından ayrılmadı. O anlar ilgiyle izlenirken, yaban hayvanlarının insanlara güven duyabildiği görüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş, tilkiyi elleriyle besledi.

Pülümür ilçesine bağlı Mezra köyünde yaşayan bir vatandaş, doğada karşılaştığı tilkiyi elleriyle besledi. Vatandaşın uzattığı et parçalarını çekinmeden alan tilki, bir süre yanından ayrılmadı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, tilkinin sakin tavırları dikkat çekti. Doğal yaşamın güzelliklerini gözler önüne seren görüntüler, yaban hayvanlarının zaman zaman insanlara güven duyabildiğini de ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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