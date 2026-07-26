Pülümür'de Yabani Tilkiyi Elleriyle Besledi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş, tilkiyi elleriyle besledi.

Pülümür ilçesine bağlı Mezra köyünde yaşayan bir vatandaş, doğada karşılaştığı tilkiyi elleriyle besledi. Vatandaşın uzattığı et parçalarını çekinmeden alan tilki, bir süre yanından ayrılmadı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, tilkinin sakin tavırları dikkat çekti. Doğal yaşamın güzelliklerini gözler önüne seren görüntüler, yaban hayvanlarının zaman zaman insanlara güven duyabildiğini de ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı