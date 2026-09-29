TGC Başkanı Munyar Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 262 gazetecinin öldüğünü söyledi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından İstanbul'da İklim Haberciliği Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, " Gazze'de yaşanılanlar gazetecilerin haber alma ve haber verme hakkı için ne kadar ağır bedeller ödeyebileceğini bütün dünyaya göstermektedir" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından İstanbul'da düzenlenen İklim Haberciliği Konferansında, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları ile enerji, ekonomi, sağlık ve iklim politikalarına dair birçok konu ele alındı. Konferansa TGC üyelerinin yanı sıra alanında uzman gazeteciler, akademisyenler, medya profesyonelleri ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Çeşitli başlıklardaki konuların ele alındığı oturumların yer aldığı konferansın ilk gününde açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar gerçekleştirdi.

"Türkiye, iklim krizinin etkilerini giderek daha fazla hissediyor"

Türkiye'nin kuraklık, su kaynakları, sel ve taşkınlar gibi iklim krizinin etkilerinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Munyar, "Gazetecilerin yalnız olmadığının hissettirilmesi bizim için çok önemli. Gazetecilerin mesleki gelişimine etki ve katkı sağlamak amacıyla toplantılar, konferanslar, paneller ve eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bugün iklim krizi için buradayız. Özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri de bu. Türkiye, kuraklık, su kaynaklarının azalması, orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller, taşkınlar ve tarımsal üretimde yaşanan sorunlar gibi iklim krizinin etkilerini giderek daha fazla hissediyor. Biliyorsunuz, Kasım ayında Türkiye açısından önemli bir uluslararası gündem Antalya'da gerçekleşecek. O da COP31 zirvesi olacak. Bu toplantının gündemi ve sonuçları ile ilgili görüşler, konferansımızda da bugün ve yarın ele alınacak" şeklinde konuştu.

"Yerel basın Türkiye'nin dört bir yanında kamuoyunun gözü ve kulağıdır"

Yerel basının önemine vurgu yapan Munyar, "Özellikle yerel gazetecilerin burada çok önemli bir rolü var. Çünkü iklim krizinin etkileri her bölgede farklı yaşanıyor. Tarım, turizm, ormanlar ve su kaynakları iklim değişikliğinden doğrudan etkileniyor. Yerel gazeteci bu değişimi yerinde görüyor. Yurttaşın yaşadığı sorunu biliyor ve alınan kararların sahadaki karşılığını takip edebiliyor. Bugün cemiyetimizin 17 ilden gelen yerel medya temsilcisi bizimle birlikte. Yerel gazeteler, yerel medya organları Türkiye'nin dört bir yanında kamuoyunun gözü ve kulağı durumundadır" dedi.

" Gazze'de yaşananlar gazetecilerin haber alma ve haber verme hakkı için ne kadar ağır bedeller ödeyebildiğini bütün dünyaya gösterdi"

Gazze'de işgalci İsrail'in gerçekleştirdiği katliama değinen Munyar, 7 Ekim 2023'den bu yana 262 gazetecinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, " Gazze'de yaşananlar gazetecilerin haber alma ve haber verme hakkı için ne kadar ağır bedeller ödeyebildiğini bütün dünyaya gösterdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, 26 Eylül Filistinli Gazetecilerle Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgiler bizlerle paylaşıldı. Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 262 meslektaşımızın hayatını kaybettiğini, 433'den fazlasının da yaralandığını belirttiler. Ölen meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Gazeteciler çatışma bölgelerinde toplumun tanıklığını dünyaya ulaştıran insanlardır. Onların güvenliği sağlanmadan gerçeklerin ortaya çıkması ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması da mümkün değildir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını, meslekleriyle özgürce yapabilmelerini ve gazetecilere yönelik saldırıların soruşturulmasını istiyoruz. Sorumluların elbette cezalandırılması talep ediyoruz. Gazetecinin görevi savaşın tarafı olmak değil, olup biteni halka anlatmaktır. Bunun yapılabilmesi için gazetecinin yaşama ve çalışma hakkının korunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Çeşitli oturumlarda iklim haberciliği, etik, iklim değişikliği, enerji, ekonomi ve sağlık başlıklarının ele alındığı konferansın ilk günü "İklim Hikayesi Nasıl Kurulur?" başlıklı atölyeyle sona erdi. Konferans, iklim politikaları, COP süreci, veri doğrulama gibi başlıkların yer alacağı oturumlarla yarın devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı