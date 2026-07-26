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Çeşme'de sıcak havaya sahilde serinleme

Çeşme'de sıcak havaya sahilde serinleme
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İzmir Çeşme’de sıcaktan bunalan halk çareyi sahillerde serinlemekte buldu.

İzmir Çeşme'de sıcaktan bunalan halk çareyi sahillerde serinlemekte buldu. Günübirlik gelenlerin yanı sıra tatilcilerin de gözdesi olan Çeşme sahillerinde yoğunluk oluştu. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden biri olan Çeşme'de, yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin de etkisiyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Cuma gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler bölgeye hareketlilik kazandırdı. 3 kilometrelik Ilıca Plajı'nda kumsalın tadını çıkaran tatilcilerden bazıları güneşlenirken, bazıları denize girerek vakit geçirdi, kimisi de çocuklarıyla kumda oynadı. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Çeşme'ye ailesiyle birlikte günübirlik İzmir'den gelen Ömer Akçilpınar, "Sürekli buraya geliyoruz. Çocuklar için daha uygun. Ailecek geldik. Hava biraz rüzgarlı ama denizin tadını çıkarmak istedik. Çocuklar sayesinde biz de eğlenmiş oluyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Muhammet Furkan Ünsal ise "4 gündür buradayız. Hava şartları biraz kötü. Sahil kalabalık ama fiyatların düşmesi de iyi olmuş" dedi.

Günübirlik tatil için Manisa'dan gelen Ömer Uygur, "Yeğenim ve arkadaşlarımla geldik. Geçen seneye göre kalabalık biraz az. Su soğuk ve çok güzel. İnsanı dinç tutuyor. Dönesimiz yok" ifadelerini kullandı.

Özcan Hoşgeldi de hafta sonu tatilini değerlendirmek için çocuklarıyla beraber günübirlik denize geldiklerini, denizin güzel ve çocuklar için uygun olduğunu aktardı. Kendisini kuma gömen Azra Hoşgeldi ise "Çok iyi hissediyorum. Kumda olmak çok rahat" diye belirtti.

Sahilde arkadaşlarıyla eğlenen Ayşegül Yenilmez, tatilin çok güzel geçtiğini, eğlenmeye geldiklerini ve kumun içine kendini gömerek güneşlendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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