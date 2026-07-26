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Muğla'da Tarla Faresi Tehdidine Karşı Sahada Mücadele Başlatıldı

Muğla'da Tarla Faresi Tehdidine Karşı Sahada Mücadele Başlatıldı
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarla faresi zararı ihbarları üzerine teknik ekiplerle saha incelemeleri yaptı. Yetkililer, üreticilere önce kültürel mücadele yöntemlerini öğretti ve ardından taahhütname karşılığında zehirli yem dağıttı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılan tarla faresi zararı ihbarlarının ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ihbarların ulaştığı alanlarda incelemelerde bulundu.

Sahada gerçekleştirilen kontroller kapsamında tarla faresi zararının boyutu değerlendirilirken, üreticilere öncelikli olarak kültürel mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Yetkililer, kimyasal mücadeleye başvurulmadan önce tarımsal uygulamalarla zararlının kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla taahhütname karşılığında üreticilere tarla faresiyle mücadelede kullanılmak üzere zehirli yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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