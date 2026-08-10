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Yüzlerce Büyükbaş Kelkit Çayı'nı Yüzerek Geçti

Yüzlerce Büyükbaş Kelkit Çayı'nı Yüzerek Geçti
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvan, Kelkit Çayı'nı topluca yüzerek geçti. Akıntıya karşı verilen mücadele, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve belgesel sahnelerini aratmadı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Seydibaba Köyü'nde yüzlerce büyükbaş hayvanın Kelkit Çayı'nı yüzerek geçişi, izleyenlere adeta belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Seydibaba Köyü'nde otlatılan yüzlerce büyükbaş hayvandan oluşan sürü, Kelkit Çayı'nın karşı kıyısına geçmek için suya girdi. Derin ve hızlı akan çaya topluca giren hayvanlar, akıntıya karşı yüzerek ilerledi.

Sürü halinde suya giren hayvanların çay içerisinde ilerlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerce hayvanın zaman zaman birbirine yakın şekilde yüzerek karşı kıyıya ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Akıntının güçlü olduğu Kelkit Çayı'nda büyükbaş hayvanların su içerisinde uzun süre yüzmesi dikkat çekerken, sürünün karşı kıyıya ulaşmak için gösterdiği mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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