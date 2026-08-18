Haberler

Eskişehir'de Sanayi Sitesinde Çöküntü ve Atıklar Yolu Kapattı

Eskişehir'de Sanayi Sitesinde Çöküntü ve Atıklar Yolu Kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, bir yolun orta kısmında asfaltın aşınmasıyla oluşan geniş çukur, içine dolan atıklar nedeniyle hem ulaşımı aksatıyor hem de görüntü kirliliği yaratıyor. Çukurlarda otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişe ve boya kutuları gibi atıklar birikmiş durumda. Sürücüler için engel oluşturan bu durum, yetkililerin müdahalesini bekliyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir sokak üzerinde meydana gelen derin çöküntü ve içine dolan atıklar ulaşımı olumsuz etkilerken kötü bir görüntü de oluşturuyor.

Sanayi sitesi içerisinde araç trafiğinin aktığı yolun orta kısmında asfaltın aşınmasıyla geniş bir çukur oluştu. Çukurun içerisinde ve etrafında otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişeler, boya kutuları ve yanmış gereçlerden oluşan atıkların biriktiği görüldü. Geçiş güzergahında bulunan çöküntü ve asfalt üzerindeki siyah tabakalaşmış atıklar, yoldan geçen sürücüler için engel oluştururken kötü bir görüntü de oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı

Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı
Kamyonun bariyerlere ok gibi saplandığı kazada sağ çıkan olmadı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Bu araçtan kimse sağ çıkamadı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Nereden nereye! Bu kadını şimdi dünya tanıyor
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor