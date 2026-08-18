Eskişehir'de Sanayi Sitesinde Çöküntü ve Atıklar Yolu Kapattı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, bir yolun orta kısmında asfaltın aşınmasıyla oluşan geniş çukur, içine dolan atıklar nedeniyle hem ulaşımı aksatıyor hem de görüntü kirliliği yaratıyor. Çukurlarda otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişe ve boya kutuları gibi atıklar birikmiş durumda. Sürücüler için engel oluşturan bu durum, yetkililerin müdahalesini bekliyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir sokak üzerinde meydana gelen derin çöküntü ve içine dolan atıklar ulaşımı olumsuz etkilerken kötü bir görüntü de oluşturuyor.
Sanayi sitesi içerisinde araç trafiğinin aktığı yolun orta kısmında asfaltın aşınmasıyla geniş bir çukur oluştu. Çukurun içerisinde ve etrafında otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişeler, boya kutuları ve yanmış gereçlerden oluşan atıkların biriktiği görüldü. Geçiş güzergahında bulunan çöküntü ve asfalt üzerindeki siyah tabakalaşmış atıklar, yoldan geçen sürücüler için engel oluştururken kötü bir görüntü de oluşturuyor.