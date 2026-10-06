Sivas'ta yiyecek artıkları için kapışan boz ayılar kamerada! İki ayı fotoğrafçılara doğru koştu

Sivas'ta doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yiyecek artıkları çevresinde bir araya gelen boz ayıların dövüşünü görüntüledi.

Sivas'ta yaban hayatını görüntülemek için doğaya çıkan fotoğrafçı Mustafa Aslan, insanların bıraktığı yiyecek artıklarının bulunduğu bir noktada bir araya gelen boz ayıların dövüşünü görüntüledi. Bir süre aynı alanda beslenen ayılar arasında yiyeceklerin paylaşılamaması nedeniyle gerilim yaşandı. Boz ayıların dövüştüğü anlar Aslan'ın kamerasına yansıdı.

İki arkadaşıyla birlikte ayıları gözlemleyen Aslan, havanın kararmaya başladığı saatlerde yaşanan mücadeleyi yakından takip etti. Kısa süreli ancak sert geçen dövüşte ayıların çıkardığı seslerin ve birbirlerine uyguladıkları darbelerin etkisinin bulundukları noktadan hissedilebildiğini ifade etti.

"Her saldırının titreşimini adeta hissediyorduk"

HER SALDIRININ TİTREŞİMİNİ HİSSETTİLER

Mustafa Aslan, "Geçtiğimiz günlerde doğada insanların bıraktığı yiyecek artıklarının bulunduğu bir noktada birden fazla boz ayıyı görüntüledim. Oldukça fazla sayıda boz ayı bir aradaydı. Birçok yaban hayvanı, daha az enerji harcamak için kolay ulaşabilecekleri gıdalara yöneliyor. İnsanların bıraktığı yiyecek artıkları da bunlardan biri. Boz ayılar da oldukça akıllı hayvanlar olduğu için doğada yiyecek aramak yerine zaman zaman bu artıklara yöneliyorlar. Ben de onlar kendi hallerinde beslenirken görüntülüyordum.

Yanımda iki doğa fotoğrafçısı arkadaşım daha vardı. Hep birlikte ayıları görüntülerken hava kararmaya başladı. Yiyeceklerin azalmasıyla birlikte ayılar arasındaki gerilim arttı ve kavga etmeye başladılar. O anları görüntüledim. Bizim için oldukça heyecan vericiydi. Çünkü iki boz ayı çok yakınımızda büyük bir mücadele veriyordu. Çıkardıkları sesleri, birbirlerine vuruşlarını ve her saldırının titreşimini adeta hissediyorduk" dedi.

İKİ AYI BİRDEN ÜZERLERİNE KOŞTU

Ayılar arasındaki dövüşün uzun sürmediğini belirten Aslan, o gece yiyecek nedeniyle birden fazla mücadele yaşandığını söyledi.

Aslan, "İnsan böyle anlara tanıklık edince hem heyecanlanıyor hem de korkuyor. Korkmuyor diyemem. Ama bu korku insana yaşadığını hatırlatıyor. Bu yüzden bir yandan da keyif aldığımız bir iş yapıyoruz diyebilirim. Kavgalar çok uzun sürmüyor. Genellikle biri geri çekilip uzaklaşıyor. O gece tek bir kavga da olmadı. Yiyecek için birçok ayı kendi arasında mücadele etti. Hatta ayılardan biri diğerinden kaçarken bize doğru koştu. Diğeri de onu kovalıyordu. Bir anda iki boz ayı üzerimize doğru gelmeye başladı. Aslında dertleri biz değildik. Bizi o anda ne görüyor ne de umursuyorlardı. Sadece birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Yine de iki büyük ayının üzerinize doğru koştuğunu görünce insan ister istemez korkuyor. Ama bu korku da insana yaşadığını hissettiren farklı bir heyecan bırakıyor" diye konuştu.

ORMANA ÇIKACAKLARA UYARI

Türkiye'de yalnızca boz ayı türünün bulunduğunu ifade eden Aslan, "Ülkemizde tek bir ayı türü bulunuyor. O da boz ayı Ursus arctos. İnsanlar yabancı belgeselleri dublajlı izledikleri için bazen yurt dışındaki türleri Türkiye'deki türlerle karıştırabiliyor. Türkiye'de siyah ayı olduğunu sanıyorlar ama ülkemizde siyah ayı yok. Sadece boz ayı bulunuyor" dedi.

Mantar ve kuşburnu sezonuyla birlikte insanların ormanlık alanlarda daha sık bulunacağını belirten Aslan, ani karşılaşmaların önüne geçilmesi için vatandaşların doğada tamamen sessiz hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Aslan, "Şimdi mantar ve kuşburnu sezonu başladı. İnsanlar daha sık ormanlara çıkacaktır. Bu dönemde boz ayılarla karşılaşmalar da yaşanabilir. Bunu en aza indirmek için ormanda sessiz hareket edilmemesi gerekiyor. İnsanların belirli aralıklarla ses çıkararak orada bulunduklarını hissettirmeleri önemli. Çünkü ayılar insanı av olarak görmüyor. İnsanı duyduklarında veya fark ettiklerinde genellikle uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle ani karşılaşmaların önüne geçmek gerekiyor.

Yaban hayvanlarını beslemeyelim. Onlardan korkmayalım ama tedbiri de elden bırakmayalım. Yaban hayvanlarımızı ve ülkemizin doğal yaşamını tanıyalım ve koruyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı