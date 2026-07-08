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Şırnak'ta menderesler görsel şölen sundu

Şırnak'ta menderesler görsel şölen sundu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda kar sularıyla beslenen Yeşilöz Deresi'nin oluşturduğu dev menderesler, dronla görüntülendi. Bölge, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Şırnak'ta kar sularından beslenen ve kilometrelerce uzunluğuyla görsel şölen sunan menderesler havadan görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyündeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki dev menderesler manzarasıyla mest ediyor. Kar sularından beslenen ve her yıl yönünü değiştirerek ilerleyen Yeşilöz Deresi, kıvrım kıvrım görünümüyle görsel şölen sunuyor. Dronla görüntülenen yayla ve ovalar görenleri hayran bırakıyor. Bölge, yılın dört mevsimi yeşil dağları ve serin havasıyla doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ailesiyle menderesleri görmek için 40 kilometre yol geldiklerini söyleyen Yusuf Güney Uysal, "Yaylaya geldik, çok güzel burası, menderesleri gördüm. Herkesi bu bölgeye davet ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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