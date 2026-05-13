Şırnak'ta dere taştı, köylüler evlerini boşalttı

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan aşırı sağanak yağışlar, Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi'nin taşmasına neden oldu. Ayvalık ve Başaran köylerinde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri alarak vatandaşı uyardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı ile Yeşilöz Deresi taştı, Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca sel korkusu yaşarken, birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, dere çevresine yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, muhtemel can kaybı ve olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, vatandaşlar geceyi tedirgin geçiriyor. Jandarma yetkilileri, dere yataklarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve can yaşanmaması için vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYunus Emre Acar:

oh evet, kadınlar yine her şeyin sorumlusu olacak ?? evleri temizle, çocukları koru, sel gelsin, sen kaç, evini kurtar... üstelik hiçbir sosyal destek yok ?? erkekler her zaman planlama ve yönetimin başında ama çözüm zaman gelince kadının omuzlarına düşüyor ??

Haber YorumlarıAlperen Şahin:

ben bu yaşıma kadar böyle şey görmedim valla. bizim zamanımızda dereler taşsa bile bu kadar suyun gelmezdi. şimdi her sene bir başka felaket oluyor, çiftçiler mahvoldu, köyler boşaldı, geri kalanlar da böyle afetlerden korkarak yaşıyor. bu çocukların geleceği ne olacak bilmiyorum.

Haber YorumlarıSamet Kılıçarslan:

bu ekonomik durumda insanlar zaten evini kaybetme korkusuyla yaşıyor, şimdi de doğal afetlerle uğraşmak zorunda kalıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

