Şırnak Beytüşşebap'ta kaya düşürme operasyonuna 7 kişilik dağcı ekip katıldı

Şırnak'ta tehlikeli bölgelerde kaya düşürme operasyonu sürüyor. Karadeniz Bölgesinden gelen dağcı ekip tehlikeli bölgelerde 1 ay çalışacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yol güzergahında tehlike oluşturan kayalar deneyimli ekipler tarafından kontrollü bir şekilde düşürülüyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekiplerinin yanı sıra Trabzon'dan gelen 7 kişilik dağcı ekip riskli bölgelerde kaya düşürme operasyonlarına katılıyor. Koordineli çalışan ekipler vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yaptıkları bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak çalışıyor. 3 gündür yolda riskli kayaları düşüren ekipler 1 ay boyunca burada çalışacaklarını kaydetti. Ekip şefi Hakan Kar, "1 ay boyunca ilçe yolunda çalışacağız. 3 gündür buradayız Karadeniz Bölgesinden geldik, dağcılık ekibiyiz. Acil düşecek olan kayaları düşürdük. Arkada gördüğünüz bin tonluk kaya var bunu yarın indireceğiz. Bir ay boyunca buradayız. Ana yolda çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekipleriyle beraber çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı