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Sinop'ta Yüksek Yangın Riski: Durağan ve Boyabat İçin Kritik Uyarı

Sinop'ta Yüksek Yangın Riski: Durağan ve Boyabat İçin Kritik Uyarı
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Sinop Valiliği, artan sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle Durağan ve Boyabat ilçelerinde yüksek orman yangını riski olduğunu açıkladı. Vatandaşlara anız yakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Sinop Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Risk Yönetimi analizleri doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinde yüksek yangın riski bulunduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekildi. Yapılan analizler doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinin gün içerisinde yüksek yangın riski taşıdığı bildirildi. Vatandaşlardan anız yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, açık alanlarda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlara cam ile çöp bırakmamaları istendi. Açıklamada, küçük bir ihmalin büyük felaketlere neden olabileceği vurgulanarak, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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