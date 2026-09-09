Haberler

Simav’da orman yangınlarına karşı hazırlıklar denetlendi

Simav’da orman yangınlarına karşı hazırlıklar denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve hazırlıkları yerinde incelemek üzere Simav Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında saha denetimi gerçekleştirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve hazırlıkları yerinde incelemek üzere Simav Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında saha denetimi gerçekleştirdi.

Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle ve Simav Orman İşletme Müdür Vekili Mehmet Çetin'in de eşlik ettiği incelemelerde, yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Saha programı kapsamında yapımı kısa süre önce tamamlanan Ahmetli ve Samat yangın havuzları ile Kınık Ekip Binası yerinde incelenerek, tesislerin yangın sezonundaki kullanımına yönelik hazırlıklar denetlendi.

Gerçekleştirilen incelemelerde, orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için mevcut kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların durumu ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Aksu'da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Bize kafa tutan Gürcü kalecinin sonu kötü oldu
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Cehennemi yaşadılar! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi