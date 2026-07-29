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Sıcak hava yangın riskini artırdı

Sıcak hava yangın riskini artırdı
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte uzmanlar, anız, tarla, bahçe ve orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte uzmanlar, anız, tarla, bahçe ve orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlar, özellikle mangal ateşi, söndürülmeden bırakılan sigara izmaritleri, bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşler ile doğaya rastgele bırakılan cam şişelerin sıcak havalarda büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekti. Kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla dahi kolayca tutuşabildiği belirtilerek vatandaşlardan daha duyarlı davranmaları istendi.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte örtü, anız, tarla, bahçe ve orman yangınlarının görülme riskinin yükseldiğini ifade ederek, kontrolsüz yakılan ateşlerin kısa sürede geniş alanlara yayılarak ciddi zararlara yol açabileceğini kaydetti.

Açıklamada, anız yangınlarının yalnızca doğal yaşamı değil tarımsal üretimi de olumsuz etkilediği vurgulandı. Yangınlar nedeniyle toprağın organik madde miktarının azaldığı, faydalı mikroorganizmaların ve canlıların zarar gördüğü, su tutma kapasitesinin düştüğü, erozyon riskinin arttığı ve biyolojik dengenin bozulduğu ifade edildi. Ayrıca hava kirliliğinin arttığı, enerji ve haberleşme hatlarının zarar görebildiği, trafik kazası riskinin yükseldiği ve milli servette kayıpların oluştuğu belirtildi.

Uzmanlar, yangın riskini azaltmak için vatandaşların tarla ve arsalarındaki kuru otları temizlemesi, bahçe temizliği amacıyla ateş yakmaması, piknik alanlarında çevreyi kirletmemesi, cam ve metal gibi güneş ışınlarını yansıtan malzemeleri doğaya bırakmaması ve seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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