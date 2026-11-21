Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sarıkamış'ta boz ayılar kış mevsimine rağmen görülmeye devam ediyor. İlçe merkezinde sık sık ortaya çıkan ayılar, bu yıl kış uykusuna yatmazken, son olarak kayak merkezi oteller bölgesinde yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayılar, soğuk havaların etkisini artırmasına rağmen yiyecek arayışını sürdürüyor. İlçe merkezinde hemen her gün görülen ayılar, yerleşim alanlarına kadar inerek vatandaşların karşısına çıkıyor.

Son olarak Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde yavrularıyla birlikte dolaşan ayı ailesi, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Bir süre bölgede gezinen ayılar, daha sonra gözden kayboldu. Ayıların oteller bölgesindeki hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı