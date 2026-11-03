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Sarıkamış'ta boz ayı evin bahçesine girdi! Pencereden içeriyi kontrol etti

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Sarıkamış'ta boz ayı evin bahçesine girdi! Pencereden içeriyi kontrol etti Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta boz ayı evin bahçesine girdi! Pencereden içeriyi kontrol etti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yerleşim yerine kadar inen bir boz ayı, evin bahçesine girerek bir süre etrafı inceledi. Pencereye yaklaşıp içeriyi kontrol eden ve bir süre pencere önünde bekleyen ayı, daha sonra gözden kayboldu. O anlar bahçedeki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Sarıkamış'ta yerleşim yerine kadar inen boz ayı, bir evin bahçesine girerek bir süre dolaştı. Bahçede gezinen ayının pencereden evin içerisini kontrol etmesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PENCERENİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede dolaşarak etrafı inceledi. Daha sonra evin penceresine yaklaşan ayı, pencereden içeriyi kontrol etti. Bir süre pencere önünde bekleyen boz ayı, daha sonra gözlerden kayboldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayının evin bahçesindeki rahat tavırları ve pencereden içeriyi kontrol ettiği anlar dikkat çekerken, ayının o anları evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerasıyla an be an kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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