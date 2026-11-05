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Samsun'da sıcaklık 8 derece düşerken sağanak su birikintilerine yol açtı

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Samsun'da hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşmesiyle geceden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. MGM'nin sarı kodla uyardığı kentte yağışların hafta başına kadar sürmesi, bazı ilçelerde sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 8 derece birden düştüğü Samsun'da, geceden itibaren etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent genelinde yağışların yeni hafta başına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) sarı kodla uyardığı Samsun'da yağışlar, günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve mahalle aralarında su birikintileri meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde işlerine ve günlük faaliyetlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Özellikle sahil kesiminde etkili olan kuvvetli yağışlarla ilgili MGM tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Açıklamada, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağına dikkat çekilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojik değerlendirmede ayrıca hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Öte yandan, bugün etkisini artıran sağanak ve kuvvetli yağışların yeni hafta başına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kuzeyli rüzgarların da etkisiyle gündüz sıcaklıklarının bazı ilçelerde 5 derecenin altına düşeceği tahmin edilirken, Samsun'un 17 ilçesini kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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