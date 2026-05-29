Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi

Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'ten 19'a çıktı. Karadeniz'in Maldivleri olarak nitelendirilen şehir, en çok mavi bayraklı plaja sahip iller arasında 6. sırada yer alıyor.

SAMSUN (İHA) – Uzun, temiz ve güvenli sahilleri ile Karadeniz'in Maldivleri olarak nitelendirilen Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'ten 19'a yükseldi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Samsun'da geçen yıl 13 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yaza girmeden önce 19'a yükseldi. Samsun'daki mavi bayraklı plajlara son incelemeler sonrasında Körfez, İncesu, Mercan, Altınkum, Fener ve Zilfansuyu Plajları da katıldı.

Samsun'daki mavi bayraklı plajların 15'i Atakum, 1'i İlkadım, 2'si ise Terme ve 1'i de Yakakent ilçesinde yer alıyor. Samsun'daki mavi bayraklı plajlardan Körfez Plajı, İncesu Plajı, Mercan Plajı, Altınkum Plajı, Palmiye Plajı, Golf Plajı, OMTEL Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesu Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı ve Gençlik Plajı Atakum ilçesinde; Miliç Çevre Eğitim Plajı ile Karavan Kampı Plajı ise Terme ilçesinde; Fener Plajı İlkadım ilçesinde ve Zilfansuyu Plajı da Yakakent ilçesinde bulunuyor.

Yaza girmeden mavi bayrak sayısını 19'a yükselten Samsun, yerli ve yabancı turistleri Karadeniz'in serin sularında ağırlamak için gün sayıyor. Öte yandan Karadeniz'deki en çok mavi bayraklı plajına sahip olan Samsun; Antalya, Muğla, Balıkesir, Aydın ve İzmir'in ardından Türkiye'de en çok mavi bayraklı plajı buluna şehir olarak da dikkat çekiyor.

Mavi Bayrak; bir plajın yüksek çevre, güvenlik, temizlik ve hijyen standartlarına sahip olduğunu kanıtlayan uluslararası bir eko-etiket olarak kabul ediliyor. - SAMSUN

